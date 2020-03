Ciudadanos urge medidas "efectivas" contra el deterioro del muro entre la Ronda de la Feria y la Cuesta de San Esteban

Ciudadanos Zamora exige "medidas efectivas" contra el deterioro del muro entre la Ronda de la Feria y la Cuesta de San Esteban. En este sentido, la portavoz del grupo municipal, Cruz Lucas, plantea que "la falta de resolución por parte del equipo de Gobierno puede poner en peligro la seguridad de peatones y conductores en ese tramo".

Casi cuatro meses después de los desprendimientos en la zona, el equipo de Gobierno "no ha conseguido dar una solución definitiva al problema". Así, Ciudadanos Zamora señala una vez más la "falta de motivación e ilusión" que el equipo de Guarido "muestra día a día hacia la ciudad y sus vecinos". A juicio de Lucas, una vez constatado el hecho de que el muro de piedra no forma parte de la muralla, tal y como lo ha certificado el servicio de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, el equipo de Gobierno "no tiene ningún impedimento para poder actuar con carácter de urgencia", explica la portavoz naranja.