Experiencias al otro lado del Atlántico

Quería tener la experiencia de estudiar en el extranjero, pero fuera de los límites europeos, y esa oportunidad se la ha dado la universidad donde estudia el doble grado en Filosofía y Musicología, la Autónoma de Madrid, gracias a una beca del Banco Santander. Así ha cumplido su deseo el zamorano Sergio Portales Domínguez, estudiante durante un semestre en Chile, con una ayuda del Centro de Estudios de América Latina (CEAL).

La elección se debe a que "América Latina me parecía interesante, un mundo tan cercano y a la vez tan lejano, del que hay mucho que aprender", asegura. Además, tenía buenas referencias. "Chile es uno de los grandes desconocidos por su aislamiento y extrema lejanía y lo hacía interesante para descubrir", añade. El último empujón se lo dio la fama de ser uno de los países más seguros en esa parte del mundo. Aunque le ha tocado vivir, casualmente, una de las épocas más convulsas tras las revueltas de octubre.

Sergio ha estudiado en la Universidad de Santiago de Chile, "una de las más prestigiosas de Sudamérica", recalca. Aunque reconoce que la capital chilena es muy similar a la española, "el tráfico rodado es muchos más caótico y el eje occidente-oriente marca las diferencias de clase y de renta en una sociedad que ha sido marcadamente clasista desde la dictadura", considera. De ahí que no resultara difícil encontrar en la misma ciudad desde chabolas y zonas barridas por las sacudidas sísmicas hasta el denominado "Sanhattan, por su parecido con cualquier ciudad estadounidense llena de rascacielos y edificios de negocios", compara.

Lo más sorprende para él ha sido una enorme diversidad, tanto cultural como natural. "Uno pasa a lo largo de los cientos de kilómetros de los paisajes desérticos y extremos de la zona de Atacama con una cultura muy ligada a la ganadería y minería, un centro de aspecto continental e industrializado, un sur verdísimo y a una Patagonia que mucho tiene que ver con los fiordos noruegos y sin apenas población", describe. Sobre la sociedad, el zamorano se muestra "sorprendido" por los contrastes de ser un país con preocupaciones de primer mundo –desde feminismo hasta ecologismo– junto a una acentuada desigualdad social y económica. "Los crímenes de lesa humanidad perpetuados durante la dictadura siguen muy vivos en la memoria colectiva, sin embargo, existe, de modo similar a España, un fuerte económico o influyente sector de la población y la política, beneficiado por la dictadura, que trata de justificar o quitar hierro a estos asuntos", compara.

Sobre el sistema universitario, señala que "la atención y el enfoque hacia los trabajos escritos y de investigación y las exposiciones orales, en detrimento del viejo y clásico sistema de exámenes va imponiéndose igual que en Europa". Lo que ha apreciado entre el profesorado es "una importante tendencia de hacer transversales los enfoques y huir del eurocentrismo, con un auge y una influencia muy considerable de los estudios poscoloniales y feministas en la universidad", valora.

La vida social y política no queda al margen del campus, como también ha podido comprobar entre alumnos, personal trabajador y profesores. "De hecho, es este siempre el último en darse de baja de las huelgas y movilizaciones y uno de los primeros en arrancarlos", subraya. Y ahí firma la gran diferencia con la universidad española. "Se ha convertido, no en su totalidad y sobre todo entre el estudiantado, en sujetos pasivos e indiferentes a la realidad social que los circunda y que no creen que la universidad tenga mucho que opinar o participar en ello. Pasa a ser un espacio en el que se asiste a clase, se estudia y se consigue un título, de un modo casi clientelar, dejando a un lado la dimensión social y vital".

Sobre cómo ha sido acogido por sus compañeros, reconoce que los chilenos son en principio tímidos e introvertidos, "pero una vez pasado medio semestre casi todo los alumnos extranjeros nos hemos visto acogidos e integrados de manera muy similar a como ocurre en España con los estudiantes internacionales", agradece, reconociendo que "los apoyos entre estudiantes de intercambio facilitan mucho la estancia para que no haya gente que extrañe demasiado su país o su universidad por sentirse solo".

Los estudios no le han restado tiempo a su pasión por la música. Solo tenía de referencia a Víctor Jara, Quilapayún o Violeta Parra, "al llegar allí, rápidamente me percaté de que había mucho más". Asistiendo a concierto y conversando con compañeros descubrió grandes grupos como Illapu, Los Jaivs, Los Prisioneros o Chico Trujillo "cuya escucha recomiendo a cualquier melómano y vi en directo a muchos de ellos", rememora.

También se subió él mismo al escenario, como está más que acostumbrado en Zamora. "Tuve dos grandes amigas con la que pude hacer música desde el primer mes allí, organizando tocatas en casas o asistiendo a jam sessions", comenta. Sin olvidar la visita de Álvaro de Lera, compañero en La Milker Band, junto a Álvaro Romero. Con ellos recorrió bares de cantautor en Santiago, donde también actuó con una banda creada "ex professo" para ese tiempo. "Actuamos en los cerros de Valparaíso y viajamos a Buenos Aires para tocar en el mítico barrio de Palermo", añade. Y, por último, aprovechó para grabar algunas tomas para el último video clip de La Milker Band, titulado "En la solapa del frack", que ya se puede ver en YouTube.

Valora esta experiencia al haberse visto abocado a convivir con gente con costumbres, modos y esquemas de pensamiento diferentes. "Te obliga a adaptarte y reconfigurar muchas de las ideas prefiguradas que ya tenías", explica. Y aunque la barrera del idioma no la ha sufrido en Chile, "sí existe una amplia diferencia en otros asuntos que los europeos compartimos", puntualiza. "Si a mayores le sumamos el hecho de vivir todo esto mediado por la universidad, multiplica la riqueza de la experiencia, pues te facilita mucho el contacto con el país de destino", afirma. Por último, "cualquier estancia en el exterior es valorada en un currículo académico y laboral, pues te supone unas habilidades y herramientas que uno aprende para resolver dificultades durante ese tiempo", concluye.