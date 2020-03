La receta de arroz a la zamorana de Karlos Arguiñano

Que la gastronomía zamorana es un manjar es de sobra conocido por todos. El sabor de sus productos de la tierra y la riqueza de sus elaboraciones es apreciada desde cualquier humilde cocina del medio rural hasta los fogones de los más prestigiosos chefs de alta cocina.



Además de los pinchos, el lechazo, las sopas de ajo o las dulces cañas de azúcar, sin duda uno de los platos más típicos de la provincia es el arroz a la zamorana. Tanto que uno de los cocineros españoles más populares ha rescatado su receta en televisión.



A petición de Mikel Gorrotxategi, el carismático y veterano Karlos Arguiñano, de 71 años de edad, ha compartido con los telespectadores de su programa 'Cocina abierta' de Antena 3 su receta "exprés" en 50 minutos de arroz a la zamorana.



En una cazuela, Arguiñano rehoga primero la costilla de cerdo y la careta con la propia manteca de cerdo en lugar de aceite de oliva. A continuación, añade el jamón picadito (antes no para que no quede tan salado), cuatro dientes de ajo y una cebolleta. Más tarde, echa una cucharadita de tomillo, orégano y pimentón "dulce o picante" según el gusto de cada uno, puntualiza. Después, incorpora el arroz y el agua, rehoga y deja reposar.



"Mirad qué fondo lleva este arroz, esto no falla nunca. Montón de sabor, montón de energía la que vamos a pillar hoy", expresa.



En la dedicatoria de la receta a su amigo Mikel, escribe: "A mi amigo Mikel, con mucho fundamento. Yo creo que vas a quedar muy bien con los amigos con esta cazuela que hemos hecho hoy".



Puedes consultar la receta completa de arroz a la zamorana con las cantidades exactas, en la página web del programa de Karlos Arguiñano. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu receta de arroz a la zamorana?





