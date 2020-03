Las instituciones hacen frente común para que el Gobierno financie Monte la Reina

Las instituciones zamoranas hacen frente común para exigir al Gobierno que "cumpla sus promesas" y que dote de nuevo al campamento de Monte la Reina de vida militar. A las declaraciones hechas en los últimos días por el alcalde de Zamora y por el vicepresidente de la Diputación provincial –que dejaban la pelota en el tejado del Estado asegurando que es la administración central la que debe correr con el gasto de la obra– se suma ahora la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián. Así las cosas el sentimiento en Ayuntamiento, Diputación y Junta parece ser el mismo: que el Gobierno cumpla con lo que prometió y apruebe una partida presupuestaria para empezar a trabajar en Monte la Reina.

Clara San Damián ha subrayado la aparente "falta de contundencia" del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, en las que afirmaba que debía reunirse una mesa de instituciones de la provincia para dar el "impulso económico necesario" al proyecto. "No nos dijo si apostaba o no por la apertura del campamento de Monte la Reina en nuestra provincia", ha asegurado Clara San Damián al ser preguntada por los periodistas sobre este asunto.

La delegada de la Junta en Zamora se ha mostrado "decepcionada" porque "es evidente que un proyecto como este tiene que estar liderado por el Gobierno de España", ello pese a la "colaboración del resto de las administraciones de la provincia, que no pueden dar la espalda ni se pueden quedar al margen". Eso sí, el dinero debe llegar directamente desde Madrid.

San Damián, como un día antes hicieron los empresarios en este diario, recuerda que fue el propio presidente del Gobierno el que puso sobre la mesa el compromiso del Ejecutivo con la reapertura de Monte la Reina. Lo hizo en un mitin celebrado en el Teatro Ramos Carrión. Además, la delegada de la Junta apunta que el proyecto fue reivindicado por los parlamentarios socialistas y por "varios ministros", que "crearon muchas expectativas a los zamoranos, muchas ilusiones". El proyecto, dijo San Damián, "parece que empieza ya a perder fuerza", por lo que "es el momento de que los líderes socialistas en Zamora se pronuncien de manera definitiva, para no hacernos perder el tiempo y para no levantar expectativas que no se acaben de materializar".

Así las cosas, el Gobierno de la nación se queda solo en esta cuestión. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, aseguró el pasado miércoles que para él "la cofinanciación estaba clara desde el inicio", algo que no comparte ninguna otra institución ni agente social de Zamora. Dice Blanco que "en la primera reunión ya se dijo que este proyecto nunca saldría adelante si no participaban todas las instituciones". Sin embargo, las administraciones local, provincial y autonómica entienden esta frase de otra manera: colaboración toda, pero partidas económicas, no. Con todo, administraciones y empresarios, como apuntó Ángel Blanco, mantienen todavía la esperanza de que "el énfasis del Estado" posibilite el regreso de la vida militar al campamento ubicado entre las localidades de Zamora y Toro.