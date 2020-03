Las "hipotecas con Cataluña" impiden al Ejecutivo invertir en el campamento, afirma Vox

Para Vox, los compromisos que el Gobierno "ilegítimo" de Pedro Sánchez ha adquirido con "vascos y catalanes", compromisos que "se van a llevar miles de millones de euros", imposibilitan que el Ejecutivo invierta los más de 80 millones necesarios para que Monte la Reina recupere la vida militar. Así lo aseguró Marisa Calvo, presidenta de la gestora de la formación de ultraderecha en Zamora, en rueda de prensa. En la misma línea se posicionó Pedro Requejo Novoa, diputado de Vox por la provincia, al analizar las medidas del Gobierno para detener la sangría demográfica que sufren Zamora y otras provincias. "Me he tragado casi cuatro horas de intervenciones de la ministra Teresa Ribero (sic) en Zamora y en el Congreso y no he escuchado una cifra concreta", apuntó el diputado. "Los diputados socialistas hablan de derecho a quedarse pero la gente se irá si no hay trabajo, seguridad, sanidad y servicios públicos de calidad", algo que no llegará porque "el Gobierno tiene hipotecas presupuestarias que dejan a Zamora en el fondo".

Por lo demás, Requejo Novoa enumeró varias de las "carencias seculares" que "tenéis" (él reside en Madrid) "en Zamora". Vox reivindicó ayer la construcción de la A11 hasta la frontera portuguesa y puso sobre la mesa la necesidad de una vía de alta capacidad que una Braganza con Puebla de Sanabria "para enlazar con Gijón y poder ir en ferry hasta Nantes". Para Requejo Novoa la conexión de Sanabria con la capital zamorana "no es digna" del siglo XXI. "Yo perdí a un tío hace 55 años porque enfermó en Sanabria y no pudo llegar al hospital de Zamora a tiempo", aseguró, y subrayó que esta ausencia de buenas comunicaciones puede acarrear en emergencias como un parto. "El domingo es el ocho de marzo y a las mujeres hay que reconocerles la igualdad. No que vayan solas y borrachas, si no que tengan a su alcance buenos especialistas sanitarios en servicios importantes como el de maternidad".

Pablo Calvo, parlamentario por León, estuvo presente en la rueda de prensa, en la que destacó la "austeridad y clasicismo" de la Semana Santa zamorana y su amistad con el diputado zamorano.