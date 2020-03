Los filandeses Amorphis, plato fuerte de la primera jornada del Z! Live Rock Fest

El grupo finés Amorphis encabeza el cartel de la primera jornada de la quinta edición del Z! Live Rock Fest que se celebrará en el auditorio Ruta de la Plata de Zamora los próximos 12 y 13 de junio.

Los filandeses Korpiklaani y Battle Beast completan el plantel internacional de este primer día de festival que contará con la presencia de las bandas nacionales Avalach, Vita Imana, Bloodhunter, Hiranya, Arwen, Next Step y Sin Control.

El sábado 13 será la vocalista finlandesa Tarja quien se ponga al frente del cartel, secundada por los portugueses Moonspell, el madrileño Leo Jiménez o los alemanes Legion of the damned. Este segundo día de festival se completará con las actuaciones de Debler, Morphium, Revolution Within, Daeria, El altar del holocausto y Blaza The Trail, según informan desde la organización.

Las entradas ya están a la venta a 59 euros más gastos de envío en la web del festival www.zliverock.com