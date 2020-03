"Cada vez nos cuidamos más e intentamos comer mejor, vamos por el buen camino"

La profesora de la Escuela de Enfermería Laura Rodríguez Calzada participó ayer en el ciclo ClulturAlcampus con la charla "Mi peso a examen", donde se abogó por una alimentación sana para ganar en salud.

–¿Qué relación hay entre peso y salud?

–El peso de una persona no deja de ser un valor antropométrico, que debe de estar asociado a otros datos como la talla, la edad, el sexo, el porcentaje de masa muscular, la cantidad de grasa que tengamos acumulada en el cuerpo, pruebas analítica o estilo de vida. Debemos mantenernos en un peso en el que nos encontremos saludables, porque nos podemos encontrar con una persona delgada pero que tenga una analítica con muchos "asteriscos", porque no se está nutriendo correctamente o, por el contrario, podemos estar ante con una persona con un ligero sobrepeso, pero que se encuentre en un estado de salud óptimo. Los expertos calculan que para el 2030, habrá 27 millones de españoles que padezcan sobrepeso y obesidad, lo que conlleva asociada múltiples patologías cardiovasculares, traumatológicas, oncológicas, diabetes, hipertensión o dislipemias. Y no queremos que nuestros pacientes sean uno de ellos.

–Entonces, ¿cuándo hay que preocuparse por el peso?

–En la consulta de enfermería comunitaria de adultos utilizamos el índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, que relaciona el peso con la talla y nos va a proporcionar una estimación de la corpulencia del individuo y de la grasa corporal medida con otros parámetros. Podemos calcular este dato dividiendo el peso en kilos entre la talla al cuadrado. El valor normal está entre 18,50 y 24,99 y se considera sobrepeso valores iguales o superiores a 25 y obesidad valores iguales o superiores a 30. Siempre hay que intentar estar dentro de unos valores de normalidad, pero hay más parámetros a tener en cuenta.

– ¿Conoce la gente la ayuda que puede recibir de la enfermera de Atención Primaria?

–Tiene una misión muy importante, ya que, junto con el compañero el médico, es el filtro de la sanidad pública. Haciendo bien nuestro trabajo evitamos, o al menos lo intentamos, que los pacientes enfermen, en la medida de lo posible, y necesiten pasar al siguiente grado de asistencia, los hospitales. En este primer nivel asistencial nos encargamos de cuidar de la familia, de la comunidad y por supuesto del individuo, tanto sano como enfermo. A todos, les proporcionamos educación, intentando proteger y promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Queremos que nuestros pacientes tengan el mayor grado de independencia y consigan un correcto autocuidado. Nuestra función la realizamos tanto en el centro de salud como en sus domicilios, si fuese necesario. También es responsable de las funciones de docencia, investigación y gestión. Mucha gente desconoce estas actividades, implícitas en nuestra profesión de enfermera. Los pacientes que acuden a las consultas de Atención Primaria se dan cuenta de nuestro trabajo y tienen plena confianza en su enfermera, porque saben que los van a cuidar en todos los ámbitos y durante todas las etapas de su vida. Precisamente, este 2020 ha sido declarado por la OMS como el Año Internacional de las Enfermera y las Matronas.

–¿En qué aspectos puede ayudar con respecto a la alimentación?

–-Les hacemos una valoración de su situación actual de salud, identificamos problemas que tengan o que puedan desarrollar y, con nuestras actividades planificadas, intentamos solucionar las necesidades que estén alteradas, desde fomentar la lactancia materna, hacer un seguimiento del desarrollo y crecimiento de los niños, enseñar a elegir los alimentos adecuados para cada enfermedad e indicar cada cuánto y lo que hay qué comer, como en el caso de los diabéticos, hipertensos, intolerantes o pacientes con diversas patologías. También se aconseja sobre las cantidades adecuadas para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales en pacientes con sobrepeso u obesidad o déficits nutricionales como anemia o enfermedades carenciales, hasta ayudar a una persona con dificultar en la deglución, a tragar sin miedo la comida, o enseñarle el funcionamiento de una alimentación por sonda. Enfermería puede ayudar en muchos aspectos, sin olvidar también fomentar la actividad física, siempre motivando al paciente y acompañándolo en la consecución de sus objetivos.

–¿Qué tipo de pacientes suelen solicitar esta ayuda?

–Normalmente, acuden a la consulta por otros motivos, pero como tenemos costumbre de tomarles las constantes vitales, pesarlos y tallarlos para ver cómo se encuentran y actualizar su historia clínica, muchos se sorprenden al ver que no están en valores de índice de masa corporal adecuados. Ahí es cuando se les aconseja que deben cuidarse y se ponen en nuestras manos.

–¿Cómo se consigue estar más saludable a través de la alimentación?

–Haciendo la dieta mediterránea: que sea variada, equilibrada y rica en nutrientes. Debemos comer lo que vayamos a gastar en nuestro día a día, por eso es tan importante la actividad física en relación con la alimentación y la nutrición.

–¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen?

–En general, creo que la población se está concienciando de lo que sí debemos hacer. Ya a los niños en los libros de texto se les indica que se debe comer sano: alimentos frescos, comer más pescado y menos carnes rojas o embutidos, tomar verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales y evitar azucares sencillos, comida precocinada, refrescos y bollería industrial. También debemos saber que es más sano comer menos cantidad y repartirlas en cinco comidas diarias y que hay que cocinar sano, a la plancha, al horno, sin tantas frituras ni grasas, haciendo un buen uso de nuestro preciado aceite de oliva.

–¿Está la gente ahora más informada o Internet es más bien un problema a la hora de informarse sobre estos temas de salud?

–Estar al día en temas de salud es bueno y necesario, pero hay que tener cuidado en dónde se busca. No todo vale, no siempre nos cuentan las cosas con una evidencia científica que respalde esa información. Si tenemos cualquier duda debemos preguntar a un profesional de la salud y si queremos informarnos por nuestra cuenta deberemos mirar en páginas con rigor, como las de páginas de sociedades españolas de nutrición y dietética, organismos sanitarios de cada comunidad.

–¿Hay más conciencia ahora de que es importante una buena alimentación para estar sano?

–Sin duda, cada vez nos cuidamos más e intentamos comer mejor. Vamos por el buen camino.