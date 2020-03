La capital elude responsabilidades en "los caballitos", al ser una parcela privada

El Ayuntamiento de Zamora se lava las manos en lo referente al lodazal en que se ha convertido la parcela donde se instalarán "los caballitos", próxima al Puente de los Poetas. Según el relato municipal, se trata de una propiedad privada que han escogido los propios feriantes y, por lo tanto, es inviable que recursos públicos puedan adecentar un entorno sin la certeza de que la inversión va a servir para años venideros. Para poder actuar, tal y como ha informado Romualdo Fernández, sería necesario firmar un convenio entre ambas partes que comprometiera, precisamente, la durabilidad de la actividad en la zona. Algo que no se ha solicitado.

En este momento, según han defendido desde el Ayuntamiento de Zamora, no está prevista actuación alguna en la parcela de "los caballitos". Una postura contraria a la defendida por Ciudadanos, cuya portavoz, Cruz Lucas, visitaba ayer el terreno para poner de manifiesto las pésimas condiciones de la zona. La concejala de la formación naranja ha pedido al equipo de Gobierno una intervención "para ayudar a las familias" desplazadas hasta la capital con la feria "ante el barrizal" generado por las precipitaciones de las últimas jornadas.

La causa del desplazamiento de "los caballitos" de su ubicación habitual, en la carretera de La Aldehuela muy cerca del cruce con Cardenal Cisneros, hay que buscarla en la promoción de edificios que está previsto construir en la zona. Aunque el inicio de las obras no tiene todavía fecha, desde el Ayuntamiento de Zamora aseguran que el promotor y dueño de los terrenos tiene ya todas las licencias para que la actividad comience en cuanto lo estime oportuno. En este sentido, los feriantes han decidido no ocupar el terreno –ni siquiera han planteado la posibilidad al dueño de las parcelas en la carretera de La Aldehuela– para no coincidir con el inicio de los trabajos.

La decisión de trasladarse hasta este terreno próximo al Puente de los Poetas y al Campo de la Verdad es, según han indicado desde el Ayuntamiento de Zamora, iniciativa unilateral de los feriantes, que son quienes han llegado a un acuerdo con el propietario del terreno. Por lo tanto, no se actuará en la zona, al menos, mientras no se produzca la firma de un convenio para varios años.