Barrios: "Monte la Reina va a ser como el Plan del Oeste: tomar el pelo a la provincia"

El Partido Popular no se cree nada de lo que rodea al proyecto para reabrir el campamento militar de Monte la Reina. Tanto es así que el presidente provincial ha comparado esta iniciativa con el Plan del Oeste de José Luis Rodríguez Zapatero. Una manera de actuar "made in PSOE", según ha explicado José María Barrios, quien resume este particular en el "yo invito, pero tú pagas". Según ha explicado el también senador por la provincia, las palabras que el delegado del Gobierno pronunció el pasado domingo durante la conmemoración de la Batalla de Toro son "preocupantes", dado que buscan "que otros paguen la reapertura, cuando el compromiso fue de Pedro Sánchez". Por eso, Barrios ha exigido al Ejecutivo nacional que incluya en los Presupuestos Generales del Estado "el dinero necesario" para poder materializar esta reapertura.

El Comité de Dirección Provincial del Partido Popular de Zamora se reunió ayer para abordar dos crisis. La competente a Monte la Reina y la que afecta a la lucha de los agricultores y ganaderos en busca de precios justos para el sector. Sobre este último particular se pronunció la diputada nacional, Elvira Velasco, quien pidió al Gobierno de Pedro Sánchez "medidas reales" y "liderazgo" para ofrecer a los trabajadores de este área las soluciones que están pidiendo. Lejos de esto, según relató la parlamentaria, "lo que está haciendo este Gobierno es utilizar el dinero de todos los españoles para hacer concesiones en Cataluña a sus socios los independentistas".

La reunión celebrada ayer en la sede de los populares en Víctor Gallego contó con la presencia de los diferentes órganos de dirección del partido en la provincia de Zamora, bajo la presidencia de José María Barrios.