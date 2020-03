Zamora 10 va a más en su cuarto año

Tres años de trabajo dan para mucho. Después de unos inicios complicados, de la existencia de tiranteces –muchas ya solucionadas– con las instituciones y de innumerables reuniones, Zamora 10 está próxima a cumplir su tercer aniversario con la sensación del deber cumplido aunque con aspiraciones de más. La asociación para el desarrollo de la provincia, que en este periodo de tiempo ha cambiado su hoja de ruta para pasar de 10 proyectos a 22, cuenta ya con cinco iniciativas muy perfiladas. Se trata de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, de la Marca Zamora, la Ampliación del Centro de Transportes de Benavente, la "app" turística y los Cursos de Español para Extranjeros que la USAL realizará en la FRAH.

Sin embargo, la puesta en marcha de cinco proyectos indica que Zamora 10 todavía tiene mucho trabajo por hacer. 17 de los 22 proyectos que la asociación empresarial se ha marcado como objetivo para dinamizar el futuro de la provincia necesitan todavía de un impulso para seguir adelante. Dentro de estos 17 proyectos Zamora 10 hace una división: los proyectos en desarrollo y los proyectos pendientes. Los primeros serán, si no hay cambio de planes, los siguientes en ver la luz

En este grupo está especialmente perfilado, como ya informó este diario, el Encuentro Mundial del Queso, cuyas fechas se anunciarán en el salón del ovino Ovinnova. Zamora 10 también trabaja en elaborar un Plan Integral de Turismo, algo que se tiene que hacer de forma coordinada entre todas las instituciones y en lo que trabaja especialmente la Junta de Castilla y León; y tiene perfilado el Centro de Innovación del Ovino, que espera financiación. Aunque está en desarrollo, los empresarios tienen que decidir qué sucede con el Centro de Arte Contemporáneo Baltasar Lobo. El equipo de Gobierno de la ciudad se ha enrocado en ubicar el museo en el ayuntamiento viejo, idea que para Zamora 10 "nace antigua". Los empresarios piden a Guarido que se abra a escuchar sugerencias y proponen el Consejo Consultivo como sede compartida del museo de Lobo.

Quedan, por lo demás, trece proyectos que están pendientes por unas u otras razones. Algunos porque todavía no se han perfilado correctamente, otros porque no se ha encontrado a la persona indicada para llevarlos a cabo y otros, muchos, porque no hay financiación para ellos. Zamora 10 marca entre sus objetivos la puesta en marcha de Montelarreina para el servicio militar y la conversión de la Nacional 122 en autovía. Sin embargo, "hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado no hay nada que hacer". El proyecto "Dinamiza Zamora", que busca situar a la ciudad como centro de organización de eventos y congresos, celebró hace dos semanas su primera reunión y parece empezar a caminar. La asociación para el desarrollo elabora también propuestas para que las administraciones las tengan en cuenta a la hora de agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y perfila cómo presentar a Zamora en la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, algo más que complicado pero que todavía no está descartado.

Por lo demás, los empresarios tienen otro puñado de ideas cuya puesta en marcha "tendría como consecuencia inmediata la dinamización de Zamora", explicó el gerente de la asociación para el desarrollo en un desayuno informativo celebrado hace escasos días. La puesta en marcha de más Rutas del Vino, la feria "Zamora 1072", basada en el Cerco de Zamora con la idea de ser una feria histórica diferente a las miles que se celebran por España; y el "Zamora Gastroconcept" para promocionar la gastronomía zamorana.

Hay además medidas más generales. Los empresarios se muestran preocupados por la despoblación de Zamora y quieren impulsar el despliegue de Internet por la provincia. Además, se ha puesto sobre la mesa la creación de una mesa de captación de inversiones y la puesta en marcha, aunque no hay nada concreto todavía, de un Centro Tecnológico y del Emprendimiento en la capital.