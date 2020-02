Fragmentos de la Historia

"Sin vuestro hierro caería la noche" es el título de la propuesta de Raúl Lorenzo, artista local que ayer inauguraba exposición en el Museo de Zamora, donde permanecerá visible hasta el próximo 10 de mayo. Gracias a una beca de la Fundación Villalar Castilla y León de creación artística contemporánea, Lorenzo desarrolló durante el pasado año su proyecto "Tiempo Mítico", que ha dado como resultado esta muestra cuyo título está inspirado en el poema de Claudio Rodríguez 'A las estrellas'. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, acompañó al artista durante la inauguración de una propuesta que bebe de la tradición y se mezcla con lo actual hasta conseguir el resultado deseado por el artista.

El propio Raúl Lorenzo fue el encargado de explicar las razones que le han llevado a compartir esta exposición con todos los zamoranos. "Cuando me dieron la beca tenía algunas cosas claras, como que quería trabajar con este Museo en concreto", señaló durante la presentación. "Lo que hice al principio fue dar paseos por las salas pensando en cómo iba a conjugar el museo y mi obra en una exposición, hasta que finalmente obtuve el resultado", añadió. "Lo que he hecho ha sido una instalación central con piezas de cerámica que juegan a confundirse con fragmentos que son parte de la colección de este Museo", expresó. "Para ello, he construido una estructura que remite a la propia estructura de yacimiento arqueológico en forma de retícula; aunque, en mi caso, es de metal", ahondó. "Y para finalizar, hay otra serie de piezas donde juego con la técnica y en las que se ve como una especie de transparencia histórica, pero que no habla de nada en concreto", comentó el autor.

Clara San Damián, por su parte, quiso destacar la importancia de la beca Fundación Villalar e hizo referencia a otros dos grandes artistas zamoranos que comenzaron con becas institucionales, como fueron Baltasar Lobo y Eduardo Barrón. La delegada territorial de la Junta en Zamora aprovechó la ocasión para reafirmar el valor del Museo de Zamora, "que cuenta con un importante patrimonio a través de las épocas" y destacó "la capacidad del espacio para saber conservar la Historia incorporando también las nuevas tendencias, como es el caso de Raúl Lorenzo".