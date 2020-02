El coronavirus pone a prueba la relación comercial de las empresas locales con China

La crisis sanitaria derivada del coronavirus tiene también sus implicaciones económicas en la provincia de Zamora. Las asociaciones nacionales de empresarios han alertado del "frenazo" que la situación actual ha supuesto para las operaciones económicas con el país asiático, situación a la que no pueden escapar las empresas zamoranas que mantienen lazos comerciales con China. Aunque la situación no es en Zamora tan negativa como en otras provincias, en las que fábricas importantes han presentado Expedientes de Regulación de Empleo temporales al no recibir material de Asia, sí que hay muchas sociedades zamoranas que miran con preocupación a la situación actual.

La situación actual afecta a un mercado con el que Zamora ha establecido grandes lazos comerciales. De hecho, según los datos del Instituto de Comercio Exterior, el mercado chino es el tercero con más movimiento en los últimos tiempos. Las empresas de Zamora venden en China productos por más de 22 millones de euros, según los últimos datos. Las ventas suponen ya el diez por ciento del total, siempre hablando a nivel de exportaciones.

El mercado chino ha sido el que más ha crecido en los últimos años. De hecho, en 2009, hace una década, las exportaciones zamoranas en el gigante asiático ascendían a poco más de dos millones de euros. Los crecimientos han sido constantes desde entonces. El mejor año fue 2018, ejercicio que se cerró con unas ventas de 24 millones de euros. De hecho, hace dos años China fue el segundo socio comercial más importante de las empresas zamoranas, solo por detrás de los datos de Portugal, donde influye su cercanía.

Por lo que respecta a las importaciones las cifras son menores, pero quizás sean estas empresas las más afectadas por las restricciones a la mercancía china para salir del país de origen. Las empresas de la provincia compran a las del gigante asiático productos por más de seis millones de euros. El año 2019 fue el que más actividad registró en este sentido, con un incremento de más del sesenta por ciento en comparación con las cifras del ejercicio inmediatamente anterior.

Con todo, hay que señalar que Zamora no está, ni mucho menos, entre las provincias más afectadas por la situación sanitaria del gigante asiático. Los empresarios temen que el auge exportador de los últimos años se detenga, pero Zamora no está entre las provincias con más dependencia de las ventas en China. Otras provincias temen además que la llegada de turistas se resienta, situación que no afectaría en demasía a la provincia de Zamora.

"Crecemos en nivel de exportaciones a China, pero si la crisis se prolonga y el consumo chino empieza a caer sí que podría existir un efecto negativo que afecte a las ventas", aseguran desde las asociaciones empresariales más representativas del país. Por lo que refiere al material que entra no son, según las fuentes consultadas, muchas las empresas afectadas. Con todo, el deseo empresarial es que la crisis pase cuanto antes y que la economía no se resienta.