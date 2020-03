Sorteamos 5 entradas dobles para "El juicio final"

La Opinión-El Correo de Zamora sortea 5 pases dobles para ver el espectáculo "El juicio final" de Juan Amodeo el próximo sábado 7 de marzo en el Teatro Ramos Carrión a las 20:00 horas. Puedes participar desde el lunes 02 de marzo hasta el jueves 05 de marzo a las 23:59 horas. Los ganadores se darán a conocer el viernes 6 en la web del periódico.

SINOPSIS

Quizás piensas que eres una buena persona€ ¡Y probablemente lo eres!, pero seguramente en alguna ocasión has tenido pensamientos que no son de buena persona, aunque solo sea por un segundo.

Seguramente has visto a alguien tropezar por la calle y se te ha escapado una risilla. Eso, amigo mío, es de ser mala persona.

Cuando mueras, te procesarán en un juicio en el que se decidirá si entras en el cielo o bajas al infierno. No tendrás abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo de todo los errores que has cometido.

Para Juan Amodeo ese día ha llegado€ ¡Ven y se testigo de su sentencia!

El humorista sevillano, Juan Amodeo, estrena este espectáculo tras haber llenado los mejores teatros de todo el país con su anterior show «La máquina del tiempo».

Además de hacerte reír este monólogo te hará pensar. Te ayudará a darte cuenta que por mucho que digas que no, tú también eres mala persona.

¿Quieres ganar una de las entradas dobles que sorteamos? ¡Participa!

