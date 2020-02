La Junta crea un fondo para pagar una parte de los gastos del Museo

El Consejo Rector de la Junta Pro Semana Santa aprobó en la reunión mantenida esta semana ampliar el fondo del nuevo Museo de Semana Santa con el fin de poder hacer frente a los gastos derivados de la promoción de la nueva sede. Pese a que la financiación de las obras estará sufragada por las subvenciones de las instituciones (ya está confirmada la de la Junta, Diputación y Ayuntamiento y falta por concretar la estatal) hay otros gastos que no van a ser subvencionables y deberá afrontar la Junta de Cofradías, como sacar los pasos y asentarlos en las iglesias donde permanecerán mientras duren las obras, los seguros, las gestiones con el personal que ahora mismo atiende el Museo y que estará en torno a dos años y medio cerrado o la forma en que se va a arbitrar el punto de salida de las procesiones cuando el actual inmueble de la plaza de Santa María La Nueva se encuentre en obras. Este dinero se denomina Fondo de Museo porque "tiene que ver con gastos relacionados" con el nuevo edificio.

El presupuesto, indicó el portavoz de la Junta pro Semana Santa, Rufo Martínez de Paz, seguirá las líneas del pasado año. Las cofradías han incorporado sus peticiones de cara a incorporarlas al borrador presupuestario que se llevará, para su aprobación, a un nuevo Consejo Rector el próximo lunes, cita en la que también se convocará la asamblea general, seguramente en la tercera semana de marzo.

Entre las novedades del presupuesto está la ayuda excepcional para la Vera Cruz, única cofradía que no recibía apoyo de la Junta pro Semana Santa, al no tener necesidades de megafonía. Un ayuda que ha sido aprobada con el visto bueno de la totalidad del resto de las hermandades, dentro del apartado de asistencia a cofradías, tras el pacto al que llegaron el Junta de Gobierno con la Vera Cruz dado que la hermandad no recibe nada para el desfile.

Los presidentes se han comprometido a analizar la propuesta de una de las hermandades para pasar el pregón de Semana Santa al domingo anterior al de Ramos, con el fin de que la proclama se pronuncie antes de que se inicien los desfiles procesionales y de descargar esa fecha, en la que se celebran otras citas importantes, como la procesión de palmas o la salida de la Borriquita.

Adelanto del pregón

Así, Martínez de Paz afirma que la Junta pro Semana Santa quiere analizar bien la propuesta, ya que a priori presenta algún inconveniente, por ejemplo que interferiría con el pregón de Madrid que en esa misma fecha programa todos los años la Casa de Zamora en la capital de España. "No queremos solaparnos con nadie, ni estropear el acto a nadie", indicó Martínez de Paz, por lo que una de las gestiones será hablar con la Casa de Zamora en Madrid. En todo caso el posible cambio no afectará al pregón de este año y se implantaría a partir del año que viene, aunque en este momento el planteamiento no tiene unanimidad, sino que hay "opiniones para todos los gustos".

La liquidación del presupuesto del año recién concluido, que se dejó pendiente en el anterior Consejo Rector hasta desglosar las partidas propias de la Junta de las relativas al proyecto del nuevo Museo, fue aprobada por mayoría absoluta. El asunto irá asimismo a la asamblea general para su aprobación.