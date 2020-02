El archivo de la denuncia contra Guarido por fraude electoral, sin recurrir

El abogado Alfonso Martín Carretero ha anunciado su intención de no recurrir el archivo de la denuncia presentada contra el alcalde, Francisco Guarido, por un presunto delito electoral, al alabar a los "comunistas" y denostar a los "fachas" el día de las elecciones con un comentario a cuenta de la recreación de la Batalla de Stalingrado en la ciudad. "Stalin es el mayor asesino de la historia", asegura Martín.

Martín Carretero entiende que cumplió con su deber cuando, como apoderado de Ciudadanos, denunció el posible delito electoral del que tuvo conocimiento y considera que es irrelevante que el asunto se considere promovido por él a nivel particular o con el respaldo del partido para analizar el fondo del asunto, si hubo o no delito electoral. Asegura que él recurrió a la junta electoral y desde allí fue donde se trasladó el asunto al juzgado. Y frente a lo que dijo Guarido, inicialmente el Juzgado de lo Penal sí vio que podía haber indicios de delito, aunque al final se archivaran las actuaciones, y de hecho no le han condenado en costas, como ocurre con las denuncias temerarias. Dijo que también Guarido ha recurrido a los tribunales para denunciar hechos y muchas veces no le han dado la razón sin que por ello nadie le acuse de provocar un quebranto en las arcas municipales.