El alcalde pide "no marear más la perdiz" con la ubicación del museo de Lobo

El nuevo museo de Baltasar Lobo se hará en el ayuntamiento viejo de Zamora o no se hará... al menos si depende del equipo de Gobierno de la ciudad. El desencuentro entre la asociación para el desarrollo Zamora 10 –y la mesa de expertos en el tema que ha logrado reunir– y el Ayuntamiento de la capital vivió ayer un nuevo enfrentamiento en el que el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, dejó poco margen de maniobra a los empresarios. "Vamos a ir a lo práctico", resumió Guarido.

El alcalde se posicionó, de nuevo, sobre el tema al ser preguntado por las declaraciones que antes había realizado el artista Fernando Lozano Bordell, miembro de la mesa de trabajo sobre Lobo de Zamora 10, en el desayuno organizado por la asociación para el desarrollo provincial. A través de un vídeo dijo Lozano Bordell que la propuesta del ayuntamiento viejo "nace ya antigua" y que "no reúne los mínimos requisitos exigibles" a un centro de arte, ni por espacio ni por accesibilidad. El artista recordó la propuesta de ubicar la obra en el Consejo Consultivo y trasladar las oficinas de la institución regional al antiguo Palacio Provincial. Todas las instituciones implicadas, dice Zamora 10, están de acuerdo.

Para Guarido este "monopoly" carece de sentido. "Yo he hablado con el presidente de la Diputación y le he preguntado si realmente, en la propuesta del Consultivo, han hablado con alguien, si han hablado con el presidente de las Cortes, de las que depende directamente el Consejo Consultivo. No han hablado con nadie. Es una ocurrencia de un día, que lanzan la idea, pero no sabemos si la parte responsable del Consejo Consultivo da el menor atisbo de que eso es posible. Es decir, marear la perdiz para no hacer nada. Esta no va a ser nuestra idea" aseguró, tajante, el alcalde de Zamora.

Guarido aseveró que la postura del Ayuntamiento "está clara". Es también "la postura de la Fundación Baltasar Lobo, donde están los diversos grupos municipales, que hasta ahora no han propuesto otra cosa en el seno de ese órgano" y también la idea que ven con buenos ojos en la familia del artista. "No vamos a revolver más, ni jugar al monopoly como se está haciendo desde distintas instituciones. Aquí no hay partido político o asociación que no tenga su ubicación para el museo. Nosotros somos personas prácticas, de palabra y de compromiso. La Fundación dijo que el ayuntamiento viejo iba a quedar libre cuando esté la obra del Banco de España y allí vamos a ejecutar la idea. Ya tenemos el anteproyecto de Juan Manuel Bonet y Enrique Bonet, dos prestigiosos diseñadores, y vamos a ejecutar su hoja de ruta. Vamos a ir a lo práctico, y cualquier otra solución... quien crea que tire de ella", apostilló el alcalde.

Cabe recordar que Zamora 10 envió a Guarido una carta, hace dos semanas, en la que le exponía su postura y le pedía que se abriera a negociar una ubicación alternativa con los agentes sociales y con otras instituciones. "El proyecto del museo de Lobo debe ser de toda la provincia", aseguran desde Zamora 10.