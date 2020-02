Tensa calma ante el eco del coronavirus

La coincidencia de los carnavales con varios días de fiesta por delante hizo que muchos zamoranos decidieran aprovechar estas pequeñas vacaciones para hacer una escapada al extranjero. Muchos de ellos eligieron la vecina Italia y les ha sobrevenido toda la avalancha de la crisis del coronavirus de golpe, al diagnosticarse varios casos en los últimos días. "Al llegar al aeropuerto de Palermo nos tomaron la temperatura a los pasajeros", recuerda la zamorana Carlota Delgado, que pasa esta semana con su hermana Verónica y un amigo recorriendo Silicia, una zona que, aunque está libre de la infección, no escapa a la intranquilidad de los vecinos. "Esta misma mañana –por ayer lunes– decidimos acercarnos a primera hora a una farmacia para comprar unas mascarillas, pero ya estaban agotadas, como el gel desinfectante", afirma.

De lo segundo llevaban ellos en la maleta, así que no dudan en utilizarlo cada vez que utilizan el transporte o algún servicio público "como prevención", explica. "Se ve una tranquilidad aparente, además a esta zona no llega mucho turismo del norte del país, donde están los casos, pero es cierto que se hacen muchos corrillos hablando del tema", asegura la zamorana.

Aquellos que han viajado en las últimas semanas a Italia también han tenido que padecer los estrictos controles que está llevando a cabo el país para evitar la propagación del coronavirus. Así lo explica una zamorana que aterrizó en el aeropuerto de Milán-Bérgamo el pasado 14 de febrero. Tras tocar tierra, todos los ocupantes del avión fueron sometidos a un control de temperatura corporal: "Los que pasaban de 37,5 grados se quedaban a un lado", señala la joven.

Ya dentro del país, "lo más llamativo era que, en los baños públicos, siempre había un gel desinfectante". Por lo demás, las circunstancias durante la presencia de esta zamorana en la zona de Milán no eran las mismas que en estos momentos, cuando la preocupación social ha tocado techo: "No noté nada más. Cuando entramos a España, ya no nos hicieron ningún control".

En Ivrea vive la zamorana Lucía Sánchez. Esta ciudad está al norte de Turín, donde se ha dado uno de los últimos casos, por ello las autoridades han decidido suspender los carnavales, muy famosos en esa zona. "Pero el domingo fue uno de los días grandes y vino mucha gente desde Turín, antes de que se tomara cualquier medida sanitaria", advierte. De momento, se quedan sin la gran fiesta del Martes de Carnaval, al tiempo que los colegios suspenden sus pequeños festejos en las aulas. "En los institutos, donde yo doy clase, estamos de vacaciones desde el jueves, así que no ha afectado a la educación", señala, agradecida de que estos días de inquietud estén sus padres de visita. "Mi madre tiene un pequeño resfriado, pero nada más", bromea, mientras añade que, "de momento" la gente va tranquila por la calle, sin mascarilla –que también se ha agotado en las farmacias de Ivrea– y algunos incluso con ganas de fiesta, puesto que salen vestidos con disfraces de carnaval a pesar de que los festejos se han suspendido.

Los viajes de estudios estos días también son habituales e Italia es uno de los destinos más frecuentes. En Roma están estos días un grupo de 18 alumnos de 1º de Bachillerato y dos profesores del IES Los Sauces de Benavente, que visitan la capital italiana desde el pasado domingo y permanecerán en la ciudad hasta el próximo sábado.

Llegaron al aeropuerto de Roma-Fiumicino el domingo por la mañana, pocas horas después de que se conocieran los primeros casos de coronavirus en el norte del país, que se han disparado en las últimas horas en diferentes puntos.

Con carácter preventivo, en la terminal aeroportuaria se recomendó a los estudiantes que usaran mascarilla en el caso de estar resfriados o padecer algún tipo de afección respiratoria. Al parecer por la primera razón, un alumno está usando la mascarilla estos días. El domingo pudieron visitar algunos de los principales monumentos, como el Coliseum o Santa María la Mayor.

La dirección de Los Sauces informó ayer a partir de las comunicaciones que mantiene con los dos profesores, que el viaje a Roma está transcurriendo con "completa normalidad". Los alumnos regresarán a Madrid la mañana del sábado. Ayer el Gobierno anuncio que de momento limitará las medidas contra el COVID-19 a reforzar la información en puertos y aeropuertos.