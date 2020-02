El campo observa preocupado la negociación de una PAC sin la que no podría subsistir

Los agricultores y ganaderos, tanto de Zamora como del resto de España, claman por el mantenimiento de las ayudas europeas a un sector que ve cómo los precios en origen son los de hace treinta años mientras que los gastos asociados a las explotaciones no hacen más que subir. A la crisis económica que el sector sufre desde hace años se suma ahora lo que puede ser su puntilla: el "brexit", que se ha llevado consigo los 10.000 millones de euros que los británicos aportaban cada año a los presupuestos de la Unión Europea, lo que obliga a recortarlo. Las autoridades comunitarias pretenden centrar el tijeretazo en dos cuestiones fundamentales: los fondos de cohesión de la UE y las partidas para la Política Agraria Común. El escenario no invita precisamente al optimismo. El Gobierno ya ha asegurado que está dispuesto a renunciar a parte de los fondos de cohesión que corresponden a España –lo que afectaría mucho a las comunidades autónomas– para no perder ingresos en la Política Agraria Común, escenario que, de cualquier manera, todavía se está negociando.

Los datos son tajantes y muestran que, por lo referente a Zamora, los sectores agrícola y ganadero serían directamente inviables de no ser por las ayudas de la comunidad europea. El informe sobre el sector que elabora Unicaja Banco, la fuente más fiable en este asunto, indica que en Zamora la producción de agricultores y ganaderos deja una riqueza de cerca de trescientos millones de euros. El valor de la producción es bastante mayor, pero los consumos intermedios y las amortizaciones dejan el total en esos 292 millones. De hecho, la producción agraria supera por sí sola los 285 millones de euros, mientras que la ganadera alcanza más de 331.

Pues bien, 117 de estos 292 millones de euros llegan directamente de la Política Agraria Común, siempre según los datos que aparecen en el informe de Unicaja Banco.

La mayoría de los fondos de la PAC que llegan a Zamora lo hacen con cargo al Feaga (Fondo Europeo Agrícola de Garantía). Son ayudas directas, la mayoría disociadas. Por sectores, el ovino y el caprino son los que más dinero concentran, con más de doce millones de euros. Cuatro son para el vacuno. A mayores hay que contar con los 17,3 millones de euros que llegan con cargo al Feader –Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural–.

En el conjunto de Castilla y León la renta agraria supera los 2.469 millones de euros según los datos recabados por Unicaja Banco a los que ha tenido acceso este diario. En lo que se refiere a la evolución de la renta agraria en las distintas provincias de Castilla y León, en 2018 la renta ha crecido de forma generalizada, según las estimaciones, si bien con especial intensidad en Palencia, donde el valor de la renta se ha multiplicado por 4,6 respecto a 2017, y Burgos, donde la renta ha sido 3,8 veces superior a la obtenida el año anterior. Los datos son muy buenos para la provincia. Las últimas estadísticas disponibles son del año 2018, pero dejan entrever una buena evolución del sector. Un año antes, en 2017, la renta total generada por todas las empresas y negocios dedicados al campo zamorano ascendía a 172 millones de euros.