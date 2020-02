El inglés suma recursos

De la experiencia ha emprendido su proyecto. El americano Bayard Nielsen –quien ha ejercido como profesor auxiliar de inglés en Zamora– acaba de lanzar un portal (auxiliaresdeconversacion.org) en el que presenta herramientas educativas para mejorar el aprendizaje de su idioma en las aulas.

"Vivía y enseñaba en el IES Claudio Moyano de Zamora y el IES Francisco Salinas de Salamanca como auxiliar de conversación de inglés. Me encantaba el trabajo y, sobre todo, me gustó la oportunidad de comprobar que sí quería ser profesor sin tener las responsabilidades que acarrea el cargo", recuerda. Una vez que regresó a Estados Unidos, añadió a su currículo la experiencia de aconsejar a otros compañeros como jefe del departamento de Lenguas Extranjeras. "Empecé a pensar cómo podía usar todo lo que había aprendido para transformar el mundo educativo. Al mismo tiempo, supe del programa de innovación de Google y era perfecto para desarrollar mi idea", asegura.

Nielsen es en la actualidad jefe de departamento de Lenguas Modernas y profesor de español en el instituto de Notre Dame de San José, en California. De su paso por Zamora recuerda con cariño que encontró su verdadera vocación. "Aprendí que quería enseñar una lengua extranjera, porque era muy divertido y porque me parece muy beneficioso ayudar a la gente, especialmente a niños y adolescentes, a comunicarse con otros que tienen historias, experiencias, culturas, vidas, familias y puntos de vista muy diferentes", enumera.

Sobre la ciudad, "llevé muchos recuerdos inolvidables de gente paciente que me ayudó cuando no podía comunicarme por completo. Y un gran amor por la comida", añade. También aprovechó su estancia para viajar por todo el país. "En dos años pude participar en las fallas de Valencia, visitar Granada o viajar a Córdoba", rememora el profesor.

Los auxiliares de conversación suelen ser graduados universitarios nativos de habla inglesa –sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia– que pasan un año en España apoyando a maestros de escuelas de Primaria o Secundaria, a través del Ministerio de Educación. "Este apoyo puede ser desde dar una presentación sobre una tradición de tu cultura, hasta ayudar a un grupo pequeño de alumnos en clase a leer, guiar el aula en una conversación sobre un tópico interesante o explorar diferencias y similitudes culturales entre la del profesor y la del alumno", pone como ejemplos.

Para Nielsen, los ayudantes de conversación deben ser profesores pacientes pero estrictos. "Necesitan poder persuadir a los niños que suelen tener mucha vergüenza al hablar en otra lengua, enseñarles que solo por cometer errores se puede mejorar y que aprender inglés es algo que les ayudará en el futuro. Al mismo tiempo, no pueden aceptar una respuesta en español, que te contesten "ni idea" o que el alumno no responda", describe. Por otro lado, este profesor considera que los estudiantes no tienen que saber que el auxiliar sabe hablar español. "Los profesores también están aprendiendo la lengua y, como sus alumnos, están pasando momentos incómodos, aprendiendo vocabulario y fuera de su zona de confort", iguala.

El portal web puesto en marcha por Nielsen se forjó atendiendo primero a un estudio previo que realizó él mismo, identificando tres áreas de mejora para enriquecer el programa de auxiliares de conversación. "Necesitan una capacitación en medios pedagógicos, especialmente en gestión del aula, así que puse en marcha el curso Enseñanza 101". Ahí se pueden encontrar aspectos como la gestión del aula, cómo conseguir la participación de la clase al 100%, el aprendizaje basado en proyectos, técnicas de enseñanza avanzada, comunicarse con personas difíciles, crear comunidad y obtener apoyo durante todo el curso escolar.

En algunas escuelas, además, se espera que estas personas se hagan cargo de la clase y planifiquen lecciones completas, por lo que ha organizado una serie de 700 actividades, incluyendo recursos, juegos, presentaciones culturales y temas de conversación. Por último, los compañeros le solicitaban ser emparejados con un mentor y así nació un programa específico para ello.

Detrás de esta web, aparte del trabajo de investigación, también está el cometido de agrupar todos esos recursos en una web y para ello el promotor viajó hasta Ciudad de México, para participar en la Academia de Innovación de Google. "36 educadores de todo el mundo nos reunimos y desarrollamos nuestros proyectos juntos, con la ayuda del modelo de Design Thinking y con preparadores de Google", indica. "Hicimos prototipos usando nada más papel y bolígrafo, hasta llegar al que más nos gustó. Después, trabajé con un mentor durante un año entero, haciendo mi idea realidad, para crear la web paso por paso", añade satisfecho.

La web –a la que recientemente se ha añadido un podcast– sigue creciendo y sumando actividades y blogs, además de enviar actualizaciones mensuales con más recursos a los auxiliares que están en la lista de contactos. Cualquier persona interesada puede acceder a estas actividades de manera gratuita.