El vino de Toro hace historia

La Denominación de Origen Toro está de enhorabuena. Su vino ha logrado batir récord de ventas, superando por primera vez en los 33 años de historia del Consejo Regulador los 15 millones de botellas vendidas.

Las cifras de comercialización apuntan a que en 2019 se vendieron un total de 15.135.000 botellas, lo que supone un crecimiento del 10,29%.

No es el primer año que el vino de la Denominación de Origen hace historia en cuanto a comercialización, ya que también superó el récord en 2018.

El Consejo Regulador, que está inmerso en la primera etapa de la campaña promocional de 2020, atribuye el incremento principalmente al crecimiento de las ventas de vinos tintos robles y jóvenes.

Y es que por segmentos, se han comercializado 6.225.000 botellas de vino tinto joven, 550.000 de blanco y 417.500 de rosado. Esto refleja que son los vinos jóvenes los que más han experimentado el incremento, con un porcentaje cercano al 30%.

Los vinos tintos robles se mantienen estables en comparativa, con un total de 6.487.500 botellas, lo que pone de manifiesto el posicionamiento permanente de Toro en este segmento de categoría que se consolida e incluso incrementa su porcentaje total.

Hay que destacar también el aumento de la comercialización de los vinos reserva, cuyas ventas se han incrementado un 20%.

La Denominación de Origen Toro, a la que pertenecen viñedos de la provincia de Zamora y también de Valladolid, es una zona de grandes vinos, que además cuenta con una gran aceptación en el mercado, según destaca el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda.

Logra hacer historia así la Denominación de Origen, que se consolida y reafirma como una de las zonas vitivinícolas más influyentes no solo a nivel nacional sino también en los mercados internacionales del vino.

El presidente de la DO asegura que los esfuerzos de las bodegas, viticultores y del propio Consejo Regulador a lo largo del tiempo han logrado posicionar y dar a conocer al público los vinos que se elaboran en Toro. "Gracias a todo ese trabajo realizado no solo en los últimos años, sino también en los inicios de nuestra historia, se ha alcanzado este hito histórico, que supone un antes y un después en la trayectoria de la DO Toro", ha afirmado Felipe Nalda.

Y es que la DO ha experimentado en los últimos años una tendencia de crecimiento continuo y además es la Denominación de Origen de Castilla y León que mayor porcentaje exporta del total de su producción.

Esto se debe a los esfuerzos tanto económicos como humanos realizados en promoción y publicidad, algo en lo que se sigue trabajando con el objetivo de mantener e incluso mejorar los datos de ventas.

Es más, este año 2020 aumentará el esfuerzo en materia de promoción. De momento, el Consejo Regulador ya ha vuelto de Moscú (Rusia), donde ha participado en Prodexpo, una feria internacional del sector de la alimentación y bebidas.

En la capital rusa se han dado a conocer los vinos de Toro con las miras puestas en ampliar el mercado en un país en el que el producto toresano despierta un gran interés.

Después de esta primera parada, la promoción exterior continuará en la ciudad alemana de Dusseldorf, donde se celebrará a primeros de marzo la feria Prowein 2020, una de las citas más importantes a nivel europeo dedicadas al mercado del vino.

La DO Toro acudirá a este gran evento con el fin de afianzar y aumentar las ventas en el mercado alemán y en toda Europa, ya que son muchos los importadores procedentes de otros países europeos que se dan cita en el importante encuentro.

La feria Alimentaria de México, que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, y una nueva edición de Prowein Asia, en Singapur, contarán también con la presencia de los vinos de Toro, que no faltarán tampoco a ferias nacionales tan relevantes como el Salón Gourmets en la capital madrileña.

Se pretende así seguir dando a conocer los vinos que elaboran las bodegas de la zona, continuar abriendo y afianzando mercados y que las ventas de los asociados se vean incrementadas. La Denominación de Origen Toro está dispuesta a seguir haciendo historia y conquistar con sus vinos diferentes lugares del mundo.