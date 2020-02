El mal control de la patología puede llevar a "situaciones muy graves"

El mal control de la diabetes puede llevar a una complicación muy grave, conocida como el pie diabético y que consiste en la aparición de úlceras que se acaban complicando y que pueden llevar a la necesidad de amputación, parcial o total del pie, lo que conlleva asimismo en unos años un elevado porcentaje de mortalidad. Precisamente del pie diabético es de lo que habló el jefe de Endocrinología del Complejo Asistencial de Zamora, Luis Francisco Santiago Peña, que intervino en la Jornada Infosalud de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

"Es una complicación que proviene fundamentalmente de que haya una situación de evolución de mal control de la diabetes". Lo que ocurre es que el paciente tiene poca sensibilidad en las piernas y no notan "las rozaduras con el zapato o algún objeto que se haya metido en el calzado" lo que propicia la aparición de úlceras.

"Lo fundamental un buen control de la diabetes y sobre todo un buen control del pie sano que estén pendientes de sus pies los pacientes porque no lo están o porque no tienen una asistencia podológica adecuada". Pese a las peticiones de los colegios de médicos y las asociaciones de diabéticos, los pacientes de esta patología no tienen cubierta la asistencia podológica en el sistema sanitario público.