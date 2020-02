Guarido, Gaza y el crematorio, en la jota de la murga Las Candilejas

"Paseando por la ciudad, ya no se ven más que ancianos. Atrás quedaron los años en los que había niños jugando". Así comienza una de las piezas interpretadas anoche en el concurso de murgas de Zamora por la agrupación Las Candilejas, este año bautizadas como 'Eureka'.



El colectivo, mayoritariamente integrado por mujeres, cerró anoche la primera sesión del certamen de carnaval con una reivindicativa y aplaudida actuación.



En una de sus primeras canciones, Las Candilejas no dejaron títere con cabeza. Mencionaron la marcha de la fábrica lechera Gaza: "Gaza se va de Zamora, se la llevan a Coreses, enfrente del Elefante, eso sí que es mala leche".



Aludieron a las críticas por la instalación de un crematorio en el antiguo edificio de Porcelanosa, junto al Centro Comercial Valderaduey: "Van a hacer un crematorio y todo el mundo se queja, excepto los del McDonad's, que será sala de espera".



Y no se olvidaron de citar al actual alcalde de Zamora. "Guarido ha vuelto a salir gracias a buenas gestiones y ahora que tiene el poder, vaya impuestos que pone".



"Pena, penita me da, ver cómo está en Zamora: el que no se marcha fuera, pronto le llega la hora", reflexionaban.