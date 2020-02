Así es 'Cuzomán', el superhéroe zamorano de la murga Los Veletas

Si el año pasado se metieron en la piel de uno de los personajes más populares de la noche en Zamora, este año la agrupación Los Veletas ha dado vida en el concurso de murgas celebrado en el Teatro Principal a 'Cuzoman'.

Un superhéroe zamorano dispuesto a "salvar" a la ciudad ataviado con su característico uniforme. Viste capa€ parda, mallas rojas, antifaz de seña bermeja y abultados calzoncillos por encima de la ropa.

"Se informa a tos loss villanos

ha llegado Cuzomán,

superhéroe zamorano,

siempre alerta desde el bar.

De licra son los leotardos,

cierto pelo el antifaz,

parda siempre nuestra capa,

lo del gayumbo es natural.

No es secreto, es de contar

los poderes que yo tengo

complementan levemente

a este cuerpo torero", recogen sus versos de presentación.

"Si me encuentras por la ciudad

y convidas a una caña con un pincho

podemos ser muy amigos.

Siempre tú me puedes llamar,

menos cuando es San Pedro,

que se acercan los borrachos

a hacerse fotos conmigo.

Si hay jamón del rico y vino en tu bodega

no hace falta que llames,

ya entraré yo por la puerta".