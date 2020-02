El aplaudido popurrí político de la murga zamorana Los Pobladores

PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Vox€ ningún partido político se salvó de las letras de Los Pobladores, convertidos este año en Los Traficantes de Sueños.

La veterana agrupación carnavalesca volvió a demostrar sus tablas sobre el escenario del Teatro Principal de Zamora durante el primer pase del concurso de murgas.

A ritmo de villancicos, ritmos pop o himnos como 'Imagine' de Jhon Lenon, los traficantes vestidos de rojo bermellón arremetieron contra el panorama político español actual en un animado popurrí escrito por Juanjo Benéitez.

"Con la carita que dios me ha dado y mi manera de gobernar, la chulería que he adoptado, ni Susanita se me atreve a hablar, nadie discute ya,€rey socialista", le cantaban a Pedro Sánchez antes de acordarse de su avión Falcon.

A continuación, a ritmo de 'El Tamborilero', entonaban: "El camino que lleva el PP, si sigue así es el desaparecer, (Ciudadanos también) mas tú ya sabes que hay sobres a doquier, (los ERE ¿qué?)".

Las divertidas imitaciones de las frases más recordadas de Mariano Rajoy daban paso a las críticas a la izquierda: "Los de Podemos ya están gobernando, Pablito Iglesias, tu chalet esta pagado, y la gente que vive en la pobreza, vive contenta, por el ejemplo que estáis dando, solo os importa el poder, el 15 M, a la mierda ya se fue".

El turno para Vox y Ciudadanos llegaba al son de Manolo Escobar. "Los nostálgicos del régimen franquista por fin ya tienen a quien pueden votar, a Vox (...) ¿Y qué cantamos de Rivera y Ciudadanos? Pues ya que estamos, seguimos con Manolo Escobar. Porro, porros, porropoporropoporros, porros", seguían ante las risas y aplausos del público.

