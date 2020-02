El tren de Puebla circula a menudo sin revisor y los viajeros van gratis

Desde hace año y medio el tren regional que cubre el servicio entre Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid carece de revisor, o al menos no viaja todos los días en el convoy, por lo que son muchos los pasajeros que realizan el trayecto sin billete, por la simple razón de que, a falta de taquilla en las estaciones (ahora mismo solo la tiene Zamora capital y la máquina de Puebla), es este empleado el que suministra los tickets.

Lo denuncia una usuaria habitual del servicio quien, lejos de considerar una ventaja la posibilidad de viajar gratis, considera esta circunstancia una anomalía y un hecho que, a largo plazo, puede ser un factor en contra del mantenimiento del propio servicio que, recuerda, ya estuvo a punto de ser suprimido hace unos años.

No es fácil conseguir datos sobre el número de usuarios que utiliza este tren, que no son muchos (se manejaban unos ocho mil usuarios al año desde la estación de Puebla de Sanabria), pero se trata de ciudadanos en muchos casos sin alternativa real de otro transporte.

En estos momentos sólo hay posibilidad de sacar billete en Zamora, a la espera de que Puebla de Sanabria recupere el taquillero, sustituido de momento por una máquina expendedora de billetes. Las estaciones intermedias, algunas situadas en localidades donde no hay medio alternativo de transporte y por tanto, se usa el tren con asiduidad, no disponen de servicio de taquilla y es precisamente el revisor el que tiene que expender los billetes a los usuarios. "Cuando está de baja o permiso, no lo sustituyen y a veces lo destinan a otro servicio", relata la pasajera.

Y es que, reflexiona esta usuaria, los datos que tengan Renfe y Adif sobre la utilización de esta línea van a estar aminorados con respecto a la realidad, porque numerosos días los viajeros van sin billete, incluso, comenta, algunas veces en trayectos "que van llenos, incluso con gente de pie". Una circunstancia que puede ser muy perjudicial para el servicio, que no va a poder justificar su existencia por el número de viajeros si vienen, como ocurrió antaño, épocas con afán de clausurar líneas deficitarias.

Los usuarios entre Puebla de Sanabria y Zamora tienen también otra posibilidad, la adquisición del billete por Internet, posibilidad que se abre sobre todo a los viajeros más jóvenes más acostumbrados a las nuevas tecnologías.