Vox denuncia que la poda de los árboles atiende a "criterios ideológicos"

"Podas ideológicas". Ese es el concepto introducido por Vox Zamora para definir el trabajo que durante estos días están llevando a cabo los operarios de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora en los árboles. A través de un comunicado, la formación de ultraderecha ha asegurado que el tratamiento que se está aplicando a las ramas es "lamentable, deficiente y de acuerdo a las consignas ideológicas del concejal" del área, Romualdo Fernández. "Unos criterios ideológicos, quizás de género, pero no técnicos", ha defendido el partido. Según el relato de Vox, sus representantes han realizado una visita por estos trabajos "acompañados de expertos de parques y jardines" y han detectado una serie de cuestiones que no se están haciendo bien. "No se acotan las zonas de trabajo y los operarios no disponen siquiera de una destructora de ramas, una máquina imprescindible", han apuntado.

Para Vox, esta poda está resultando "insuficiente", máxime teniendo en cuenta los precedentes de fuertes vientos del pasado otoño, "cuando se produjeron roturas y caídas de ramas que, afortunadamente, no produjeron desgracias personales". No obstante, para Vox, "parece que se pretende que los zamoranos sigan corriendo los mismos riesgos por la incompetencia del Ayuntamiento de extrema izquierda".