El Ayuntamiento se arroga la paralización del desahucio de la madre zamorana

"El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora valora positivamente el trabajo de los Servicios Sociales municipales que ha conseguido que el Juzgado paralice y prorrogue el desahucio a una familia Así mismo, este Servicio municipal ha sido determinante en la solución de alquiler de vivienda con carácter provisional hasta la adjudicación de las viviendas sociales disponibles en la ciudad en este momento". Es lo que dice el propio Ayuntamiento en un comunicado en el que explica su postura sobre un asunto sobre el que ha mantenido un mutismo absoluto hasta ahora.



"El informe elaborado por el técnico de Servicios Sociales con los datos recabados por los trabajadores sociales y otros especialistas de los servicios del Ayuntamiento de Zamora ha sido determinante para el cuarto aplazamiento del desahucio dictado por el Juzgado y, en consecuencia, la prórroga del alquiler de la vivienda que esta familia ocupa desde hace 2 años, sin pagar el alquiler desde hace varios meses, todo ello motivado por sus especiales circunstancias socioeconómicas y familiares", indica el Consistorio.

"De la misma manera, el trabajo permanente de los empleados municipales de Servicios Sociales ha permitido encontrar una vivienda de alquiler disponible para esta familia, puesto que será avalado y financiado por el Ayuntamiento durante el tiempo necesario hasta que se adjudique por parte de la Junta las viviendas disponibles en este momento", señala el Ayuntamiento.

"Las circunstancias de esta familia que es usuaria de las prestaciones sociales desde hace años; el tercer desahucio inminente de la vivienda que ocupa, y la existencia de una vivienda de alquiler disponible a partir del mes de marzo€ Todos estos datos han sido recogidos en el Informe de Servicios Sociales y se han registrado el pasado viernes en el Juzgado correspondiente. Algo que subrayamos para demostrar que han sido determinantes en la decisión de aplazamiento del Juzgado y han permitido una solución de carácter provisional", siempre según las fuentes municipales.

El Ayuntamiento asegura que "ha estado pendiente de la familia, ha propuesto distintas soluciones y ha garantizado que ni esta familia ni ninguna otra en situación de desahucio por impago de alquiler se "queden en la calle". Algo que no es más que cumplir con su trabajo y sus obligaciones", señala el comunicado, que se queja de las "duras críticas" recibidas por parte de colectivos de apoyo a esta familia.

"Ni desde el punto de vista profesional ni desde el político hemos querido responder a valoraciones de incompetencia, tratos vejatorios, maltrato institucional, falta de sensibilidad o petición de dimisiones, por respeto a las personas en situación de necesidad. Porque consideramos –como dice la ley por otra parte- que la situación familiar y los datos sociales y económicos de cualquier persona en situación de necesidad deben ser reservados y no estar en el debate público, máxime cuando se dan situaciones de violencia de género y de existencia de menores que exigen protección y reserva", explica el Consistorio.

El Ayuntamiento dice que la solución ha sido por su trabajo, "no por la presión social. Lo que no puede hacerse desde el Ayuntamiento –pese a que lo demandan algunas asociaciones- es dar una vivienda de alquiler social de las que dispone la Junta a esta familia sin resolver el procedimiento por el cual estas viviendas deben adjudicarse a través de un baremo objetivo y de informes que acrediten la situación socioeconómica a quien más la necesite, y no ignorando que puede haber situaciones tan duras como la de esta familia concreta".

Finalmente desde el Equipo de Gobierno "lamentamos que la situación de vulnerabilidad de esta familia se haya hecho pública, sobre todo porque hay menores afectados y víctimas de violencia de género". Agradecemos, reza el comunicado "la labor de concienciación y movilización de la PAH de Zamora en la sociedad, pero les instamos a que respeten el derecho a la privacidad de las familias y personas en situación de necesidad y demandantes de vivienda, no sólo en cumplimiento de la legalidad, sino por respeto a su dignidad".

También reconoce que la situación de la falta de vivienda es un problema social de primer orden, y haremos lo que esté en nuestra mano por evitarlo desde las Instituciones y desde la solidaridad social.