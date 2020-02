Vox dice que las podas de árboles municipales se hacen "con criterios ideológicos"

Vox Zamora, ha calificado de "escasas y mal diseñadas" las podas de árboles que está llevando a cabo durante las últimas semanas el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora y de estar guiadas por criterios ideológicos en lugar de técnicos. "Los operarios las realizan de acuerdo a las consignas ideológicas del concejal de Parques y Jardines, Romualdo Fernández, criterios ideológicos quizás de género, pero no técnicos", asegura en un comunicado.

Este partido, tras comprobar "acompañados de expertos" algunos lugares en los que se llevan a cabo las podas ha detectado numerosas deficiencias. "No se acotan las zonas de trabajo, con el consiguiente riesgo para los viandantes. Los operarios no disponen ni siquiera de una destructora de ramas, una máquina imprescindible y de uso ordinario para realizar estos trabajos con más rapidez y eficacia. La poda que se está realizando es insuficiente, similar a la anterior. Este otoño con motivo de la ciclogénesis que dejó vientos de más de 100 kilómetros por hora se produjeron roturas y caídas de ramas, que afortunadamente no produjeron desgracias personales. Parece que se pretende que en el futuro los zamoranos sigan corriendo los mismos riesgos por efecto de la incompetencia del Ayuntamiento de extrema izquierda".

La formación de extrema derecha recuerda "la especial habilidad del señor Guarido para enfrentarse con los funcionarios más cualificados del Ayuntamiento, como el Interventor. Ahora ha abierto un expediente disciplinario al Jefe del Servicio de Parques y Jardines, que se sustanciará en su momento, por lo que sus funciones las ha asumido un gerente que dirige él solito este servicio y además Obras, Urbanismo, Salud Pública y Patrimonio. Por tanto el servicio ha quedado huérfano de su técnico".

En su edición del día 2 de enero de 2018, hace ya más de 2 años, según información recogida por la prensa zamorana, Guarido informó que ese año "iba a ser el año de los grandes contratos", entre otros el de Parques y Jardines, ya que el actual caducó en 2008. "Siguiendo con la tradicional incompetencia del Ayuntamiento, este contrato sigue sin firmar".