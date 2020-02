Martín Pozo, sobre el Banco de España: "La baja no es temeraria, pero IU sí"

El Partido Popular y el equipo de Gobierno se han echado la palabra "temerario" a la cara, los unos a los otros, a cuenta de la propuesta de adjudicación de la obra del Banco de España. El Ayuntamiento de Zamora ha apostado nuevamente por atender a criterios económicos para contratar este proyecto y por eso ha elegido a la UTE Emergis-Alea, al ser la que más ha ajustado el presupuesto. Pese a todo, como ha asegurado Miguel Ángel Viñas, la baja ha sido del 13,5% y en ningún momento se puede considerar temeraria. Algo que sí ve Mayte Martín Pozo, quien ha apostillado que lo temerario "no es la baja, sino la actitud" de la Alcaldía dirigida por Izquierda Unida.

La portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Zamora considera que el equipo de Gobierno "no ha aprendido nada" del pasado y "ha vuelto a caer en el mismo error". Alude Mayte Martín Pozo a la adjudicación realizada en 2015 a la UTE Urvios-Proforma por haber sido quien más abarató el presupuesto base de licitación y que a la postre abandonaría los trabajos tras haber intentado, sin éxito, conseguir diferentes modificaciones de contratos para incorporar más dinero. En esta ocasión, de nuevo, el criterio más puntuable ha sido la mejora de la oferta económica. Es decir, el presupuesto más bajo. Y por eso se ha elegido a esta unión de constructoras gallega, que ha reducido el montante en 120.000 euros.

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Miguel Ángel Viñas, ha explicado que la baja del 13,5% efectuada por esta UTE "no es temeraria en ningún caso" y ha defendido que "cumple con los parámetros que exige la ley y que también revisarán los técnicos". La adjudicataria, de hecho, tiene la obligación de justificar esa baja antes de que se formalice el contrato y, si no lo hace, correrá el turno a la siguiente mejor puntuada. Unas explicaciones que, sin embargo, no sirven a Mayte Martín Pozo. "Vuelven a adjudicar las obras a una empresa únicamente atendiendo a criterios de precio; nos hemos cansado de decir que lo barato está saliendo caro a los zamoranos y, aunque esperamos que en esta ocasión no suceda lo mismo, lo cierto es que tanto Guarido como el resto de concejales de Izquierda Unida están siendo unos temerarios con esta decisión", ha explicado.

Palabras que, para Viñas, significan simplemente que "algunos quieren que esta obra nunca salga adelante".