Los sindicatos aspiran a alzas salariales del 3% en la negociación colectiva de 2020

Los sindicatos aspiran a alzas salariales del tres por ciento en los convenios colectivos que se tienen que negociar este año, convenios que afectan a más de 10.000 trabajadores en la provincia de Zamora. Con todo, "no será fácil" porque las posturas "inmovilistas" de los empresarios están muy alejadas de las intenciones sindicales. "En las primeras mesas de trabajo que hemos convocado se empieza hablando de congelaciones salariales o de incrementos del 0,5%. Sabemos que al final se acercarán posturas, pero el punto de salida es muy bajo", aseguran fuentes sindicales.

La negociación colectiva parte en 2020 con dos grandes protagonistas: hostelería y comercio. En ambos casos se han constituido las mesas negociadoras y en ambos hay, de momento, pocos avances. Los representantes de empresarios y sindicatos han acordado reunirse, aproximadamente, cada quince días con la intención de que, en un mes y medio aproximadamente, las conversaciones empiecen a dar sus frutos.

Aunque estas dos negociaciones todavía tienen que echar a andar, ya se han alcanzado resultados en otros sectores. En panaderías, donde el convenio colectivo llevaba caducado desde el año 2016, se ha firmado recientemente un incremento salarial del dos por ciento para este año y del 2,5% para los ejercicios 2021 y 2022. Pastelerías avanza en la misma dirección, con alzas ya prácticamente pactadas del dos y medio por ciento para este año y el que viene. El convenio de gases licuados –butaneros, por ejemplo–, caducado desde 2016, está cercano al acuerdo con un incremento de medio punto para el año pasado y del uno por ciento para este año y el que viene. En el sector de la vid hay más problemas porque, dicen los sindicatos, la postura de los empresarios es de momento "inmovilista". Algo similar pasa en el sector de la madera. La mesa de trabajo ni siquiera se ha reunido porque no hay empresarios que estén dispuestos a asumir la representación del sector en una mesa de negociación colectiva. "Lo solicitamos, pero no hay avances", aseguran desde UGT. El convenio caducó en 2013. En construcción habrá que actualizar las tablas salariales y no se esperan mayores problemas.

Especial es la situación del convenio de actividades agropecuarias, muy afectado por la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros mensuales. Los sindicatos han llamado ya a los representantes de los empresarios del campo para trabajar en la adaptación del convenio colectivo sectorial al nuevo sueldo base, algo que tendrá que acometerse en las próximas semanas. El convenio tiene a tres categorías profesionales por debajo del nuevo SMI. Se trata de peones y guardas, oficiales de segunda y oficiales de primera. En todos ellos tendrá que subir el sueldo "sí o sí". Además, "no vale con ajustar todo al sueldo base, porque un peón no puede cobrar lo mismo que un oficial de primera o de segunda. Estos últimos tendrán que subir más para que haya diferencias entre categorías". Algo similar pasa con el convenio de limpieza de oficinas, donde varias categorías no alcanzan el sueldo mínimo. "En cualquier caso, se aprobará con efecto retroactivo", concluyen los sindicatos.