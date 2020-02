Así suena 'Gusa', la nueva parodia del youtuber zamorano Hermoti con Keunam

El youtuber zamorano Hermoti y su inseparable compañero Keunam lo han vuelto a hacer. Después de saltar al estrellato con la parodia a veinte voces famosas de la canción del verano 'Despacito', el dúo cómico continúa triunfando versionando canciones con un toque de humor.

La última en ser el blanco de Hermoti y Keunam es 'Tusa', el último éxito de Karol G y Nicki Minaj. La letra original aborda una historia más de desamor. Sin embargo, los dos actores de doblaje han decidido darle una vuelta de tuerca cambiándole la letra por una historia de gula, de las ganas de comer y la desgana de hacer dieta o ir al gimnasio para mantener la forma.

"Pero si ceno una coliflor, me da una depresión mortal, y a la media hora estoy desmayá, yo quiero un costillar o una ración de bravas ya. La lorza no me va a abandonar", dice el estribillo.

El vídeo, estrenado el pasado domingo, ya acumula miles de reproducciones y Me Gusta en Youtube y las redes sociales en apenas dos días. Puedes ver el vídeo completo de 'Gusa' en el que también aparece la actriz Belinda Washington, aquí:

LETRA:



Hoy no tengo excusa

Voy directo al gimnasio

aunque pa matar la gusa

una manzana no me hace na.

Yo quiero una palmera

forrá de chocolate aunque

me la coma en el váter

pa que no me vuelvan a pillar.

El endocrino me va matar.

Junto a mi entrenador personal, no.

Pero si ceno una coliflor

me da una depresión mortal

y a la media hora estoy desmayá.

Yo quiero un costillar

o una ración de bravas ya.

La lorza no me va a abandonar.

Me suda toa' estar gorda o delgada.

Lo que digas a mí me resbala

Mientras yo misma me tenga aceptada

me como una pizza o una ensalada, jala.

Pero si ceno una coliflor

me da una depresión mortal

y a la media hora estoy desmayá.

Yo quiero un costillar

o una ración de bravas ya

La lorza no me va a abandonar.

Estoy en la mierda profunda

pa esto no hay clase de zumba.

Me va a sentar malamente

como a Rosalía sus nuevos dientes

Ya no me entra nada

me están dando arcadas.

Te dije ya hace rato que tenías que parar.

Ahora te jodes, bailas y me dejas en paz.

No hay kebab que me cunda.

Voy a acabar como Pumba.

La dieta va pa la tumba.

Pero si ceno una coliflor

me da una depresión mortal

y a la media hora estoy desmayá.

Yo quiero un costillar

o una ración de bravas ya.

La lorza no me va a abandonar.