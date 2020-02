De frente contra el machismo

El Ayuntamiento de Zamora ha vuelto a lanzar una campaña directa y provocadora para erradicar de una vez por todas los comportamientos machistas durante las fiestas. En este caso, con motivo del Carnaval, la ciudad se llenará de carteles diseñados por la agencia Alto el Fuego dentro de la campaña "Disfraces de agresión sexual". Los mensajes incluidos en la cartelería van al grano. "No me dijo que no", "Para no querer, se arrimaba mucho", "Yo no hice nada, solo miraba" o "Era un juego" son algunas de las leyendas que se distribuirán por toda la capital bajo el lema "Una colección tan machista como tú".

Con esta campaña, tanto el Ayuntamiento de Zamora como la agencia responsable de ejecutarla pretenden eliminar "las excusas" que derivan en comportamientos machistas durante las fiestas, aprovechando las aglomeraciones de gente y el ambiente distendido. La concejala de Igualdad, Carmen Álvarez, ha defendido que el fin último de esta iniciativa es el de "evitar que el anonimato permita y ampare" las agresiones sexuales. Álvarez ha asegurado que, durante las fiestas, "se suele producir un repunte de las violaciones" y ha incidido en que la situación "se agrava en carnaval, con el anonimato que ofrecen los disfraces". Por ello, la capital zamorana quiere "desenmascarar a los machistas" con esta campaña que sigue el estilo de las ya ejecutadas por este ayuntamiento y que estuvieron envueltas en polémica como la de 2017 que reproducía chistes machistas o la de 2018 que emulaba una señal de prohibido el tráfico con el lema "No a los piropos".

Entre los objetivos que se ha marcado la Concejalía de Igualdad, como así ha explicado la propia Carmen Álvarez, se encuentra concienciar a la sociedad, "sobre todo a los más jóvenes", de que ciertas prácticas y conductas son constitutivas de delito y que, independientemente de su castigo judicial, deben ser erradicadas de la sociedad. Además, se propone "apoyar a las mujeres para que entiendan que lo que les ha pasado es una agresión sexual y que no tienen por qué aceptarla, aunque vengan de gente muy cercana". Para ello, durante las noches de fiesta, se instalará un punto violeta en plena Plaza Mayor.