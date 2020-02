Fagúndez intenta ahuyentar la crisis del PSOE tras la expulsión de Tomás del Bien

Antidio Fagúndez pretende atajar con rapidez la crisis originada en el seno del PSOE provincial tras la expulsión de Tomás del Bien. El líder de los socialistas compareció este lunes ante los medios de comunicación por primera vez tras la resolución emitida por Ferraz contra el alcalde de Toro, y lo hizo con un tono cortante ante las preguntas relacionadas con el caso: "Hemos pasado página y no vamos a hablar de esas cosas", aseguró el también parlamentario nacional.

Cabe destacar que, en este caso, Fagúndez no aparece solo como secretario provincial de los socialistas, sino como principal señalado por Del Bien como artífice de su expulsión. El alcalde de Toro cargó el pasado viernes contra el responsable del PSOE de Zamora, y le culpó de encabezar "una persecución política" provocada por su "inquina personal". Además, cuestionó la capacidad electoral del que fue último candidato socialista a la Alcaldía de la capital, y le recordó cómo había llevado al partido "a su suelo político" en los comicios de mayo.

Con toda esta serie de ingredientes, aderezados por la manifestación convocada el sábado en apoyo de Tomás del Bien, a la que acudieron unas 200 personas, Fagúndez abogó por centrar los esfuerzos del partido en las políticas y no en los conflictos internos: "Los asuntos que nos ocupan son otros, como la defensa de la sanidad pública", advirtió el parlamentario nacional, que desvió la atención hacia una campaña que tienen en mente los socialistas para defender que "el médico se quede en el pueblo".

Sin embargo, las preguntas volvieron al caso Del Bien y, más concretamente, a la situación a la que se enfrenta el PSOE en Toro a partir de ahora. Por delante se vislumbran cerca de tres años y medio de mandato en los que el actual alcalde pretende continuar en su puesto, mientras que el aparato socialista aún no tiene una nueva agrupación que defienda sus intereses en la comarca.

En ese sentido, Antidio Fagúndez afirmó que el partido "se va a encargar en los próximos días" de convocar una asamblea para tratar de escoger a una nueva dirección tras la expulsión de Tomás del Bien. Al ser cuestionado por si los responsables provinciales hallaran a personas dispuestas a asumir dicha responsabilidad, el diputado nacional optó por esquivar la pregunta.

Por otro lado, en lo referente a la posibilidad de impulsar una moción de censura contra Tomás del Bien, Antidio Fagúndez deslizó que la dirección provincial dejará esa opción en manos de los nuevos responsables de la agrupación socialista de Toro: "Cuando esté compuesta lo veremos", señaló el responsable del PSOE, que apostó por encauzar antes la estrategia interna. Primero "se tendrá que organizar el partido", advirtió.

Por último, en lo referente a las bajas registradas en el PSOE toresano a raíz de de la expulsión de Tomás del Bien, Antidio Fagúndez subrayó que la situación no se ha salido de "lo habitual", y aclaró que hubo un cierto flujo "a principios de año", pero que el escenario no ha cambiado tras la resolución contra el alcalde de Toro, un capítulo más dentro de una crisis de partido que parece no tener fin.