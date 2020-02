CC OO pide acabar con la exposición al gas radón en centros de salud

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO ha comenzado una campaña de información sobre la exposición al gas radón en los centros de trabajo dependientes de la gerencia regional de salud y ha remitido un escrito a la consejera de Sanidad solicitando que se tomen las medidas oportunas para minimizar los riesgos de exposición en aquellos lugares donde la concentración de este gas está por encima del nivel de referencia. En Zamora el nivel de radón es en general alto, por encima de lo recomendable en prácticamente toda la provincia y con datos especialmente elevados en la zona de Sayago.

El radón es un gas de origen natural. No tiene olor, color, ni sabor. Se genera a través de la desintegración radiactiva natural del uranio, que está presente de forma natural en suelos y rocas de composición granítica. La presencia del radón al aire libre no presenta un problema porque la concentración no suele alcanzar niveles altos. "Sin embargo tiende a concentrarse en edificios e instalaciones cerradas y con deficiente o escasa ventilación, como centros salud o consultorios locales", asegura el sindicato. "El radón se filtra a través de grietas en los suelos o en la unión del piso con las paredes, espacios alrededor de las tuberías o cables, pequeños poros que presentan las paredes o por los sumideros o desagües. Por lo general, el radón suele alcanzar concentraciones más elevadas en espacios habitables que están en contacto directo con el terreno", aseguran desde Comisiones Obreras.

En Castilla y León existen 994 Centros de trabajo ubicados en Zona I, que son zonas en las que los niveles de concentración de radón se sitúan entre 1 y 2 veces los valores de referencia y 678 centros de trabajo en Zona II, que son aquellas en las que los niveles de concentración de radón superan al menos 2 veces los valores de referencia.

"Existe normativa que trata de minimizar el problema de exposición a este gas considerado como cancerígeno para los seres humanos. Concretamente dicha normativa, en el caso de nuestra comunidad, obliga a las empresas a declarar en la Consejería de Industria, aquellos lugares de trabajo, subterráneos o no subterráneos, en áreas identificadas por sus valores elevados de radón". Es "vital" proteger a los trabajadores, dice CC OO.