Los concejales del Ayuntamiento tienen gratis el aparcamiento en la zona azul

Los tres concejales socialistas del Ayuntamiento de Zamora han renunciado al beneficio de la ORA gratis para sus vehículos particulares, del que disfrutan todos los ediles, según explica David Gago (PSOE), desde que entró a gobernar Izquierda Unida con mayoría absoluta. Anteriormente los responsables tenían unas tarjetas que les permitían aparcar en algunas zonas de la ciudad, como la trasera del Ayuntamiento o la zona de Santa Ana, pero no en la ORA, aunque algunos la utilizaban también para estacionar en la zona azul.

La concejala de Seguridad al Ciudadano, Concha Rosales, asegura que el beneficio de aparcamiento gratuito para los concejales no lo ha instaurado el actual equipo de Gobierno, sino que se hace de mucho tiempo atrás y tiene como finalidad dar facilidades para el trabajo municipal de los ediles. Se trata, claro está, de utilizar el aparcamiento para desplazamientos relacionados con el trabajo municipal, y no para asuntos particulares.

Ambos, Gago y Rosales, son nuevos en la Corporación. Sin embargo, el popular Víctor López de la Parte, que lleva más tiempo formando parte del Ayuntamiento explica que "los dos tienen parte de razón". Al principio del mandato, el concejal de turno daba unas tarjetas a los concejales para que pudieran aparcar su vehículo (sólo uno, el que cada cual determinara) en las zonas reservadas. En la práctica también se utilizaba para estacionar en zona azul, si bien en ocasiones el controlador conocía el distintivo y no multaba, pero en otras no interpretaba que ese documento eximiera del pago del ticket e imponía la sanción. Total, que había veces, como le ocurrió al propio De la Parte, que "aparcabas y te ponían multa. Opté por poner siempre ticket de pago, porque no me quise arriesgar a más sanciones". Es decir, Rosales tiene razón al afirmar que la práctica de aparcar gratis existía. Sin embargo, y para evitar precisamente esas situaciones, desde este mandato ya se han añadido las matrículas de los concejales, en las máquinas de los controladores, de tal forma que ya les aparecen los coches de lo concejales como exentos de colocar tickets. Y en ese sentido, sí tendría razón el argumento de David Gago.

Eso sí, la concejal de IU y el popular defienden la medida, al argumentar, por ejemplo, que la mayoría de los concejales no son liberados ni cobran por muchas de las reuniones a las que deben acudir (sólo si son comisiones o plenos formales), por lo que deben abandonar su trabajo o tareas habituales para su dedicación municipal y es lógico que se les facilite la labor procurando hacer el aparcamiento lo menos gravoso posible. "Yo no lo veo tanto como un privilegio, como sí favorecer el trabajo municipal".

Ambos reprochan cierta actitud "demagógica" de los socialistas, que se aprovecharon de esta circunstancia cuando estaban en el equipo de Gobierno y la utilizan como "munición política" ahora que están en la oposición con solo tres concejales.

David Gago explica que los concejales de su grupo han renunciado a este beneficio porque no consideran justa la medida: "La entenderíamos para los coches oficiales o de los servicios municipales, pero no para los particulares". Concha Rosales cree que es algo que se ha hecho desde siempre y tiene su justificación, mientras López de la Parte indica que "no tenemos ningún problema si se decide eliminar, si se considera que hay algún abuso".

Las plazas de taxis, reservadas para los políticos municipales

Lasobrasde la traseradelAyuntamientohaneliminadolas zonasde aparcamientodisponiblespara los concejales, por lo que el Consistorio ha decidido reservar tres plazas de las siete de la cercana parada de taxi de la calle JuanNicasioGallegopara elusode los concejales enhorariodemañana,yde forma excepcional, de tarde,señaló la concejala de Seguridad Ciudadana, Concha Rosales. En este caso, el PSOE pide que se dejen libres las plazas de los taxitas, puesto que los concejales pueden aparcar en la ORA.