La oposición del PSOE defiende al edil popular condenado por prevaricación

El PSOE de Mahíde ha lamentado la sentencia condenatoria al alcalde popular de la localidad, Roberto Cisneros, por un delito de prevaricación dentro del ámbito de la ordenación del territorio y urbanismo "tanto en el ámbito personal para el regidor como para el Ayuntamiento de Mahíde".

Los concejales Ángel Carballés Domínguez, Julio Mata Manjón y Raúl Galván Toledano aseguran en un comunicado que no va a "criminalizar al alcalde por esta resolución judicial, aún respetándola, porque entendemos que no nace de una voluntad personal de hacer daño al interés general del municipio, sino de una actuación errónea con consecuencias jurídicas". Está actuación "o decisión tomada de forma unilateral, es muy probable que hubiera sido refrendada por todos los ediles si nuestro alcalde la hubiera llevado a un Pleno, ya que los informes dados no han sido los más adecuados ni fueron conocidos por todos los concejales". Cisneros había sido alcalde con el PSOE antes de cambiar al PP.