Nueva campaña municipal contra el machismo: "Para no querer, se arrimaba mucho"

El Ayuntamiento de Zamora ha vuelto a lanzar una nueva campaña directa y provocadora para erradicar de una vez por todas los comportamientos machistas durante las fiestas. En este caso, con motivo del Carnaval, la ciudad se llenará de carteles diseñados por la agencia Alto el Fuego dentro de la campaña "Disfraces de agresión sexual".

Los mensajes incluidos en la cartelería van al grano. "No me dijo que no", "Para no querer, se arrimaba mucho", "Yo no hice nada, solo miraba" o "Era un juego" son algunas de las leyendas que se distribuirán por toda la capital incluyendo el lema "Una colección tan machista como tú".

Con esta campaña, tanto el Ayuntamiento de Zamora como la agencia responsable de ejecutarla pretenden eliminar "las excusas" que derivan en comportamientos machistas durante las fiestas, aprovechando las aglomeraciones de gente y el ambiente distendido. A ello habrá que añadir la instalación de un punto violeta para atender a posibles víctimas de agresión durante el fin de semana.