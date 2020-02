Los vecinos reclaman al Ayuntamiento un mayor control de las peñas

Los presidentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza), Artemio Pérez, y de Asamblea Vecinal Zamora, Venancio Santos, han pedido al Ayuntamiento que regule la actuación de las peñas durante las ferias y fiestas de San Pedro.

Los dirigentes de las dos federaciones vecinales de Zamora han coincidido enseñar la importancia que tienen las peñas de cara a la animación festiva en las calles durante esas fechas. Sin embargo consideran que el Ayuntamiento debe llevar a cabo una actuación de control en varios aspectos como los locales que utilizan las agrupaciones de peñistas, a los que se debe exigir que cumplan unos mínimos de salubridad así como unas mínimas normas de funcionamiento y horarios.

Los vecinos piden también que se regulen otros aspectos como pueden ser el ruido en las calles, una correcta utilización de los carros con bebidas o el consumo de alcohol a menores pidiendo los oportunos seguros de responsabilidad civil que en su caso puedan afrontar los posibles daños que se produzcan.

Los dirigentes vecinales solicitan al Ayuntamiento que se reúna con ellos para abordar estás cuestiones y que les tenga en cuenta a la hora de regular este aspecto de las peñas con unas exigencias similares alas que se pide a los barrios cuando organizan sus respectivas fiestas.

"El Ayuntamiento no cuenta con las asociaciones para nada y ahora que llegan las fiestas de San Pedro no queremos meternos contra las peñas, por supuesto, que quede claro, simplemente que controle el consumo de alcohol, también entre los menores o la responsabilidad civil" explicaba Venancio Santos. "Igual que a las asociaciones cuando hacemos nuestras fiestas nos exigen seguros por todos lados, queremos que el Ayuntamiento regule las peñas como se hace en otras ciudades. Porque aquí simplemente es alcohol, alcohol y alcohol, y luego los locales que alquilan no tiene las mínimas medidas de salubridad, porque muchos no tienen luz ni agua".

También está "el tema de los carros" que van sin control por la ciudad, llenos de bebidas alcohólicas, con menores y "dejándolos caer por Balborraz".

Artemio Pérez cree que hay que apoyar a las peñas, porque son las que alegran las fiestas de San Pedro. "Pero igual que se nos exigen a las asociaciones de vecinos unas normas, con revisión e inspecciones, pensamos que el Ayuntamiento debe exigírselo también a las peñas para beneficio de todo el mundo". En cuanto a los locales, "se deben mirar las horas de reuniones y los ruidos a los vecinos".

Se trata por tanto de que el Ayuntamiento se reuna con los vecinos para establecer una regulación de la actividad peñista para evitar molestias a los ciudadanos así como unos requisitos mínimos en cuanto a locales y seguros de la actividad.