Rafael Álvarez "El Brujo" seduce con su Esquilo en el Teatro Principal

El intérprete Rafael Álvarez "El Brujo" encandiló al público que anoche acudió a la primera de las dos representaciones del "Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia", en el Teatro Principal, una conferencia-espectáculo que el cómico concibió a partir de la lectura de dos libros sobre la tragedia y de su atracción por Esquilo, tanto por sus tragedias como por su teatro, unas piezas que "tienen un magnetismo sagrado" declaraba el actor a este medio tras confesar que "me inventé mi propio Esquilo y me he bañado en el manantial de la tragedia griega con el pretexto de este espectáculo".

Sobre las tablas del liceo municipal el veterano actor está acompañado por el músico Javier Alejano, quien con la interpretación de violín, sitar indio, teclados o campanas, "genera espacios en la mente y en la sensibilidad del espectador donde la palabra se sostiene en las notas prolongadas".

El público tiene una segunda oportunidad para ver la obra, estrenada en el Teatro Mérida en el año 2018, hoy a partir de las 20.30 horas.