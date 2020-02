Las plataformas piden que se considere a Zamora la "zona cero" de la despoblación

La Coordinadora Rural, Viriatos, Zamora 10, Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos y Nos Terra Maire han rubricado un documento de consenso en el que piden la declaración de la provincia como "zona cero de la despoblación en España", teniendo en cuenta "nuestros indicadores económicos" y con el fin de que se desarrollen "planes concretos que permitan revertir la situación actual".

Las cinco plataformas creen que Zamora sólo puede revertir la situación económica y demográfica "si somos capaces de realizar un trabajo conjunto". Para ello "tenemos que empezar a creer en lo nuestro", mirando el entorno propio como "alternativo al de las grandes ciudades".

Las plataformas concretan sus peticiones en cuatro puntos, además del reseñado de la declaración de Zamora como zona cero de la despoblación. En primer lugar apuntan a los beneficios fiscales, a través del IRPF, para las personas que vivan (realmente) en los pequeños municipios. Reclaman incentivar la residencia (y/o el desarrollo de su actividad profesional) de los trabajadores públicos (sanitarios, profesores/as, Guardia Civil, etc) a través de bonificaciones económicas, pero también con otras medidas como puntuaciones especiales, la posibilidad de participar en proyectos de formación y de investigación, etc. El tercer punto es fomentar los negocios locales a través de una discriminación fiscal positiva o incluso con legislaciones especiales que permitan, por ejemplo, combinar varios negocios en un solo local (como se hizo siempre en los pueblos). Porque un pequeño negocio en un pueblo (un bar, una tienda, etc.) "es una fuente de riqueza económica pero también un lugar de encuentro y socialización". Por ´último reclaman "la creación y puesta en marcha de forma coordinada entre todas las administraciones de un plan para la atracción de nuevas inversiones y/o empresas a la provincia de Zamora, y el desarrollo de las ya existentes, que incluya medidas fiscales, económicas y administrativas".