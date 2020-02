Informáticos locales promueven una comunidad para desarrollar el sector

David Eguiluz López, Patricia Álvarez Fontanillo y Víctor Manuel Andrés Pascual presentaron ayer "en sociedad" en el Campus Viriato la iniciativa "Zamora Developers" que trata de crear una comunidad para fomentar el crecimiento del sector informático y de las nuevas tecnologías en la provincia, mediante la organización de talleres, conferencias y eventos que logren sinergias que ayuden a la creación de empresas y empleo en este sector puntero.

Uno de los promotores de la iniciativa, David Eguiluz explicaba a este diario que cada año salen de las facultades en torno a un millar de informáticos, insuficientes para atender las necesidades del mercado y por otra parte las empresas dedicadas al desarrollo de páginas web, programadores, diseñadores o profesionales de márketing pueden trabajar para todo el mundo desde cualquier lugar, incluido Zamora. "No hace falta irse a Madrid o a Barcelona".

El objetivo es reunir un número de personas interesadas suficiente como para tener una "masa crítica" con la que organizar eventos, que son no sólo experiencias de aprendizaje, sino también lugares donde los informáticos se conocen entre sí y pueden iniciar proyectos en común.

El propio David Eguiluz conoció al que hoy es su socio en una de estas charlas y ahora tienen una pequeña empresa dedicada a uno de los campos en auge, el desarrollo web. "Es una pasada. Nosotros tenemos una empresita de informática, somos cuatro y estamos recibiendo cuatro o cinco peticiones de presupuesto a la semana para hacer páginas web". Un alto porcentaje acaba en contrato. "Ahora mismo es brutal la demanda que hay. Estamos trabajando no solo a nivel local, sino con clientes de Valencia y Madrid y también del extranjero". Tiene también mucho auge las denominadas UX, el trabajo con la interfaz de las aplicaciones incluso anterior a su propio desarrollo. "Pero no nos limitamos los campos de acción. En principio todos los que estamos somos desarrolladores web, la mayor parte de nosotros nos movemos en ese mundo: hay gente marketing, gente de SEO, tenemos también diseño web y sobre todo la mayor fuente de personas son de programación. De vídeo juegos no tenemos a nadie, pero no nos cerramos a nada, cualquier cosa relacionada con la informática en sus múltiples facetas es bienvenida".

Una de las ventajas de este sector es que se puede trabajar desde cualquier punto, "da igual esar en Zamora que en Madrid". Por tanto, se abre la posibilidad de que los zamoranos se queden su tierra a trabajar, en su ambiente y con una mayor calidad de vida a un coste más económico".