Los socialistas acusan a la procuradora popular Leticia García de "mentir" sobre la sanidad en la provincia

"Ignominiosas y difamatorias". Así califica la procuradora del PSOE por Zamora, Inmaculada García Rioja, las declaraciones de la procuradora del PP Leticia García en respuesta a las denuncias del PSOE sobre la situación de la sanidad púlbica en Zamora, con especial referencia al medio rural.

La también portavoz de Sanidad en el grupo parlamentario socialista en las Cortes argumenta que "solo en Sanabria faltan cuatro médicos de área, uno de plantilla y dos de baja". En Aliste "faltan tres de área y dos de plantilla y si quiere doña Leticia García vemos zona a zona, no vamos a consentir que nos llame mentirosos", reta la dirigente socialista zamorana.

Además, García Rioja recalca a la procuradora popular que "la Junta de Castilla y León no saca todas las plazas MIR que ofrece el Ministerio de Sanidad. ¿Se cree que somos bobos o que no leemos?", se pregunta. En este sentido, exige un "basta ya porque gente ve que no tiene a sus médicos y no hay que mentir, los usuarios sufren los recortes y que nosotros sepamos la sanidad es responsabilidad y competencia de la Junta desde hace 18 años, tiempo ha tenido Dª Leticia Sánchez de enterarse".

La socialista reprochar a los dirigentes del PP de Zamora "su pasividad y complacencia, no solo con esta decisión arbitraria de la Junta que discrimina una vez más a Zamora, también permanecen dóciles y obedientes ante el desmantelamiento de la Sanidad Pública en la provincia de Zamora intentando justificar decisiones como la del plan piloto experimental de Aliste que sólo PP y Ciudadanos respaldan frente a la oposición de los vecinos, de los profesionales sanitarios, de las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, de asociaciones profesionales agrarias y de los movimientos ciudadanos en defensa del Medio Rural".