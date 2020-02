El simulacro en el edificio de usos múltiples de Zamora, "un desastre"

Funcionarios de la Junta que trabajan en el edificio de usos múltiples han puesto de manifiesto los graves fallos de seguridad que ha puesto al descubierto el simulacro realizado durante la mañana de hoy, en el que han intervenido la Policía Municipal y Bomberos.

"La escalera de emergencia tiene ancho insuficiente y quedaría trabada si alguien se tropieza", relata un empleado público, quien constata cómo "la gente se atascaba en los pasillos".

Además, la puerta que remata el final de la escalera de emergencia estaba cerrada con candado, con lo cual los funcionarios se han ido agolpando en el lugar hasta que han podido dar marcha atrás para alcanzar la segunda planta y acceder al interior del edificio para abandonarlo por la escalera interior".

Además las mismas fuentes apuntan a que no se probó el alcance de la escalera de incendios de los bomberos. "Los bomberos no tienen es escaleras de alcance suficiente, aparcan en la esquina en lugar de posición próxima y no inician el despliegue que pudiera ser necesario".

Otro funcionario indicó que en su planta no se enteraron de la existencia del simulacro hasta que no oyeron las sirenas de los bomberos, porque no funcionó la megafonía. Total, que abandonaron el edificio tiempo después que el resto, cuando ya todo el mundo estaba abajo.

Precisamente la realización de simulacros es necesaria para resolver todas las incidencias que se observen, aunque hay algunas que no tienen fácil solución, como el alcance de la escalera en un edificio de 14 plantas, uno de los más altos de Zamora, conocido como "los ministerios".