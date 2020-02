Nuevas Generaciones pide a Guarido medidas para el fomento del talento joven

"Dejar el postureo y proponer medidas efectivas para fomentar el talento entre los jóvenes artistas zamoranos". Es la petición que ha lanzado Nuevas Generaciones del Partido Popular de Zamora al Ayuntamiento tras la publicación en la web municipal de la nueva bolsa de jóvenes artistas aprobada por la Concejalía de Juventud. La organización juvenil popular considera que el Ayuntamiento "no se está preocupando de la promoción de la cultura, el arte y el asociacionismo entre los jóvenes" puesto que "no ha ejecutado ningún año el dinero presupuestado para el fomento artístico y la promoción de grupos en la ciudad". Según los testimonios de NNGG, la nueva bolsa de artistas "no recoge unos criterios técnicos mínimos que permitan valorar el talento joven y tampoco se establece una comisión de valoración o un jurado".