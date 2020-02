La provincia destina un millón a la recogida de residuos en los pueblos de Zamora

La Diputación de Zamora destinará un millón de euros para colaborar con los ayuntamientos de la provincia en la recogida de residuos sólidos procedentes de obras menores y de restos de poda. Así lo avanzó ayer el vicepresidente tercero y diputado de Obras y Medio Ambiente, Javier Faúndez. Se trata, explicó el también alcalde de Trabazos, de una medida de la institución provincial para dar cumplimiento a la Ley 22/2011 de recogida de residuos sólidos en suelo urbano. Hasta ahora muchos ayuntamientos de la provincia, en la mayor parte de las ocasiones por falta de medios para hacerlo, no daban cumplimiento a la normativa, dejando que los residuos se amontonasen en zonas no autorizadas para ello. Una situación que, aseguran desde la Diputación de Zamora, tiene que acabar. "Muchos pueblos veían como llegaban las multas por no recoger los residuos en suelo urbano y no podían hacer nada para evitarlo", aseguró ayer Faúndez después de reunirse con varios alcaldes de la provincia.

Dentro de los detalles de esta medida cabe destacar que la Diputación tendrá que adquirir 265 contenedores para residuos sólidos, algo que se hará mediante concurso público. Estos contenedores se instalarán en los pueblos cuyos equipos de Gobierno se lo soliciten a la institución provincial. "Se trata siempre de una medida que es voluntaria para los ayuntamientos. La Diputación instalará los contenedores solamente en los municipios que lo requieran", añadió Faúndez. La cifra de contenedores, con todo, todavía puede ser ampliada, fundamentalmente en los pueblos que tengan pedanías y que puedan necesitar más de un contenedor para dar servicio a las demandas de sus vecinos.

Serán los empleados de la propia institución provincial, utilizando los medios de la Diputación, los que se encarguen de colocar el contenedor en los lugares habilitados para ello, de recogerlo cuando esté lleno o cuando sea necesario y de transportarlo a un centro de recogida de residuos sólidos que esté debidamente acreditado. En el momento de la recogida se instalará un nuevo contenedor para que el servicio no quede interrumpido en ningún momento. El contrato que se contempla es de medio millón de euros para los años 2020 y 2021, aunque se trata de un acuerdo prorrogable con otro medio millón para los dos siguientes ejercicios. Un millón en total.

Los ayuntamientos que quieran acogerse a este nuevo servicio tendrán que asumir el cuarenta por ciento del gasto, aseguró ayer Javier Faúndez. No hay una cifra concreta de cuánto supondrá a cada municipio pues aquí entran en consideración diversas variables tales como el acceso al pueblo o la distancia al centro de tratamiento de residuos.

Los ayuntamientos que quieran acogerse a esta solución propuesta por la Diputación deben habilitar un recinto que, como mínimo, tenga unas dimensiones de quince metros de largo y quince de ancho, que cuente con un vallado de al menos dos metros de altura y que tenga una puerta de entrada de, como poco, tres metros de ancho, suficiente para que puedan entrar al recinto los camiones o furgonetas que muchas veces transportan los residuos sólidos.

Asimismo, Javier Faúndez avanzó ayer que la Diputación de Zamora destinará 200.000 euros durante los próximos cuatro años a limpiar las fosas sépticas existentes en numerosos pueblos de la provincia. Se trata, de nuevo, de un servicio voluntario que va destinado a los pueblos que quieran hacer uso de él. Los ayuntamientos tendrán que correr obligatoriamente con el cincuenta por ciento de los gastos de la limpieza de fosa y la ayuda máxima a la que se puede acceder es de mil euros por ayuntamiento y año. Los planes de la Diputación van encaminados a que este servicio esté operativo al final del verano, según detalló en rueda de prensa el diputado encargado del área de Medio Ambiente.