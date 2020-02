El periodista Jaime Peñafiel compartirá sus "Anécdotas de oro" mañana martes

El veterano periodista Jaime Peñafiel regresa a la tribuna de oradores este martes en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para compartir con el público zamorano su última obra "Anécdotas de oro", plagada de las curiosidades que el escritor ha vivido junto a célebres personalidades de la aristocracia y de la realeza.

En el volumen el comunicador hace un repaso de más de seis décadas de trayectoria profesional. A lo largo de sus 300 páginas repasa momentos junto a personajes que forman parte de la historia de España desde Franco hasta Felipe VI, pasando por Juan Carlos I, la Duquesa de Alba o Felipe González. Tampoco faltan nombres habituales del mundo rosa como Isabel Preysler, Sara Montiel o bien Carmen Martínez-Bordiú. «Siempre he dicho que valgo más por lo que callo que por lo que escribo, pero he querido compartir con mis lectores estas anécdotas que hablan también de mi vida y de la historia. Las he llamado 'de oro' no porque sean de reyes con corona, sino porque brillan con la verdad de reflejar a un personaje más que muchas biografías», indica el periodista.

Jaime Peñafiel intervendrá mañana martes, día 11, a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario.

El foro cultural del diario cuenta con una segunda fecha esta semana. El jueves el Club une sus fuerzas con la Fundación Caja Rural y la Subdelegación de Defensa para ofrecer un concierto solidario a cargo la unidad de música de la Academia Básica del Aire de León, que dirige Julio César Ruiz Salamanca. La entrada para el recital, que tendrá lugar el jueves a las 20.00 horas en el Colegio Universitario, consistirá en un kilo de comida que irá destinada al Banco de Alimentos.