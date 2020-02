Piden ayuda para identificar al camión que rayó un coche en la estación de autobuses

Una zamorana pide colaboración para identificar a la persona que el pasado jueves 6 de febrero rayó su vehículo, el cual se encontraba aparcado enfrente de la estación de autobuses.

"Mucha gente oyó el golpe desde el parque de Las Viñas e incluso me han confirmado varios testigos que fue un camión verde bastante grande que tratando de esquivar a otro coche aparcado en doble fila se estrelló contra el mío", cuenta la propietaria.

El choque provocó daños materiales de diversa consideración en la parte trasera izquierda del coche pero el autor del golpe no detuvo su marcha. "No dejaron nota y ni he podido saber quién fue la persona que con poca vergüenza no se hizo responsable de esto", denuncia. Para más inri, el vehículo afectado acababa de ser estrenado. "Estaba recién sacado del concesionario".

Por todo ello, a fin de que el autor del destrozo dé la cara, la dueña del coche solicita la colaboración ciudadana. "Podían haber estado mis hijas en el coche y nadie paró comprobar nada. Sigo intentando averiguar quién ha sido. Muchos lo vieron pero no me dicen la empresa que fue".

Las personas que puedan aportar cualquier dato relevante acerca de lo sucedido, pueden ponerse en contacto con el número de teléfono 653 330 640