La lucha contra el éxodo rural debe ser "prioritaria" para la Unión

La Junta incide en su reivindicación sobre el método en la asignación de los fondos para que exista una modulación y flexibilización y el PIB per cápita no sea el único indicador. "El PIB no mide con precisión la capacidad de una sociedad de abordar cuestiones como el cambio climático", señala la Junta, que apuesta por recoger la evolución de la población (pérdida intensa y continuada), dispersión, envejecimiento, sobreenvejecimiento, emigración de población joven o caída de al natalidad.

Igualmente, entiende la Junta que se deben singularizar los desafíos demográficos en base a factores como el acceso a las prestaciones y servicios sociales, sanitarios, educativos o de movilidad. Precisamente, el Parlamento Europeo apoyó hace ahora un año que el nuevo Reglamento para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los Fondos de Cohesión para el periodo de 2021-2027 tengan en cuenta la despoblación como una prioridad.