La Junta pide a Europa que defina áreas de "desierto demográfico" para captar fondos

La Junta de Castilla y León demanda a la Comisión Europea que defina unas áreas escasamente pobladas, conocidas como "desierto demográfico", que module los criterios de cofinanciación no solo en función del PIB y que existan compensaciones por emisiones industriales a comunidades con aire limpio en el reparto de los futuros fondos de la programación 2021-2027, en fase de negociación en este momento. Son algunos de los nuevos detalles que se conocen acerca de las nuevas demandas de Castilla y León en materia demográfica, demandas que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ya anticipó el miércoles en las jornadas "Razones para quedarnos", cuando aseguró que la despoblación merece "partidas específicas" dentro de las cuentas de la Unión Europea.

El Ejecutivo de la comunidad recoge esas reivindicaciones en un documento de 35 páginas en las que se desgranan una serie de epígrafes como "Castilla y León en cifras", "precedentes de la lucha contra la despoblación", "modelo de ordenación del territorio", "modelo de asistencia sanitaria en el medio rural" y "la Unión Europea y Castilla y León frente a la despoblación", que se remata con ocho demandas concretas, conocidas por Ical. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladará también estas propuestas en su encuentro con la comisaria de Demografía y Democracia, Dubravka Suica, el próximo 13 de febrero en la sede de la Presidencia de la comunidad, si bien la dirigente europea las conoce ya que se las presentó el vicepresidente Francisco Igea en la reunión mantenida en Bruselas el pasado mes de enero.

La Unión Europea no tiene en cuenta la diversidad, singularidad o realidad de cada región por lo que Castilla y León propone una "definición precisa del concepto de desventajas demográficas graves y permanentes", recogido en uno de sus artículos del Tratado, que se traduciría en una nueva tipología de entidad territorial para las áreas escasamente pobladas.

Se trata de que puedan existir unas áreas escasamente pobladas, que no tienen que coincidir con el territorio de una comunidad autónoma o región, que serían zonas conocidas como "desierto demográfico" –las que tienen menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado–, donde estaría la raya de Portugal, Ávila o la zona celtibérica, entre otras, para el reparto de los futuros fondos europeos. En Zamora las zonas que entrarían dentro de esta catalogación son Sanabria, Aliste y Sayago, todas con menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado

La Junta quiere que la comisaria europea conozca la realidad de Castilla y León sobre el territorio, pero también quiere trasladarle un mensaje positivo en el sentido de que, aunque tenga un problema de despoblación, también dispone de oportunidades de desarrollo para revitalizar el mundo rural que no se pueden desaprovechar, explica el director general de Ordenación Territorial y Planificación, Antonio Calonge.

Lo que pretende la Junta con esta estrategia, como ya dejó entrever Mañueco durante su estancia en Zamora, es hacer ver a la Unión Europea que la despoblación no es un problema de unas pocas provincias españolas, "si no un problema que afecta a toda España y también a Europa", continente que cuenta con zonas muy despobladas y con otras saturadas de población. La administración regional es consciente de la importancia de garantizar unos buenos servicios públicos para facilitar el asentamiento de población en las zonas demográficamente más deprimidas, para lo cual se necesita financiación. Para que estos fondos no se pierdan en la maraña administrativa la mejor solución, apuntan desde la administración regional, es que exista un presupuesto específico para luchar contra la despoblación, con medidas concretas para los territorios más afectados por el fenómeno.