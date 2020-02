El escritor Atilano Sevillano asume formas poéticas japonesas en su último libro

El poeta Atilano Sevillano asume fórmulas poéticas japonesa s en su último poemario "Trazos. Haikus y otros poemas breves" , un libro presentado ayer en la librería Semuret.

"He intentado ser fiel a los principios del haiku, de tal forma que los versos se sitúan en las cuatro estaciones del año. Hablan de algún elemento de la naturaleza, ya sea el mundo vegetal, animal o incluso geológico, y he intentado evitar la presencia del yo, captando un instante de la naturaleza que te ha emocionado, pues no tiene que estar cargado de recursos estilísticos", describe el poeta sayagués afincado en Valladolid.

Entre las singularidades de su nueva obra figuran que ha optado por "prescindir de símbolos de puntualización y de las mayúsculas", describe el autor que estuvo acompañado en el acto de presentación por el poeta, filósofo y cantautor Luis Ramos de la Torre.

El volumen, que ve la luz en el sello Vitruvio, cuenta con tres ilustraciones realizadas por el artista Miguel Elías, profesor del Campus Viriato, que separan las partes dedicadas a la tanga, el haiku y el senryu.

Atilano Sevillano comenzó escribiendo poesía social, aunque no lo llegó a publicarla "porque no encontré la voz adecuada" para luego centrarse en la lectura y ahondar en la poesía de Claudio Rodríguez, lo que le animó a publicar "Presencia indebida", prologada antes de su fallecimiento por el propio Claudio Rodríguez, y posteriormente "Hojas volanderas". También ha trabajado la prosa de la menor brevedad, los microrrelatos, un género en el que ha publicado cuatro títulos "De los derroteros de la palabra", "Lady Ofelia y otros microrrelatos", "Al pie de la letra. Microrrelatos de la A a la Z" así como "Minificciones de diván" para regresar de nuevo a la poética pues "es la esencia de todo" sintetiza.

Sevillano, quien ha ejercido la docencia como profesor de Lengua y Literatura en Enseñanza Secundaria, también cultiva la poesía visual y forma parte del colectivo DARt. "De alguna manera este tipo de poesía guarda mucha relación con haiku, pues en ambos casos se dice mucho con pocos recursos", comenta.